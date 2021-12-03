Украинский государственный переворот отменился

Как и было понятно, анонсированный украинским президентом Владимиром Зеленским на 1 декабря государственный переворот с его, президента, свержением местным авторитетным олигархом Ринатом Ахметовым, не состоялся. Ахметов на переворот не явился, представление оказалось мыльным пузырём, который был надут Зе с целями, понятными исключительно ему самому. Хотя нельзя сказать, чтобы Ахметов был от этого шоу в большом восторге, так что горшки с ним украинский президент явно побил — и всерьёз. Что, впрочем, является исключительно его личной проблемой — и гораздо большей, чем ему это сейчас кажется. Ну да он, впрочем, вообще человек не слишком умный. С юмористами это тоже бывает.

При этом, дурак-то он дурак, но президентом Украины пока является. Так что кое-что может и это делает. Хорошего, понятно, там днём с огнём ищи — не найдёшь, но нагадить способен изрядно, чем и занимается, в том числе на Донбассе, где сосредоточена добрая половина ВСУ и Киев явно готовится к зачистке ДНР/ЛНР, под что все его западные союзники России обещают, в случае, если она вмешается, всё, что только могут придумать, в выражениях, которых ни в какую холодную войну не использовали, поскольку они означали объявление реальной войны со всеми из этого вытекающими для них последствиями. Тогда так не рисковали. Сейчас, судя по всему, полагают, что ничего страшного в происходящем нет. Перетерпим. И ведь они правы…

Терпим же мы до сих пор всё, что они на постсоветской территории творят — и ничего. Осуждаем и разоблачаем, то есть ограничиваемся болтовнёй. А они делают. Год за годом, жёстко, методично и последовательно, как и положено в такого рода ситуациях, превращая бывший «русский мир» во враждебное России пространство и плацдарм для будущей военной агрессии против нашей страны. С российской стороны никаких действий незаметно, хотя армия перевооружена и натренирована, спасибо тем, кто этим непосредственно занимается. Однако для того, чтобы она была приведена в действие, необходимо, чтобы политическое руководство приняло соответствующее решение, а с этим большой вопрос. Пока что все российские инициативы буксуют — и не только на Украине.

Что до Украины, складывается впечатление, что все те, кто ждёт от начальства чего-то, вроде действий в ходе Гражданской или Великой Отечественной войн, просто не понимают, что той страны больше нет. Путин не Ленин и не Сталин. Диктатором он не является и крови не хочет, а имперская риторика и имперские действия — это две большие разницы. Те же, кто занимался и занимается Украиной — политики и чиновники, а не государственные деятели. Огромная разница. Кому из наших властных или деловых кланов, исходя из их реальных интересов важна Украина? Они с ней и так торгуют. Что до выжигания там всего русского, раскола православного мира и прочих реалий нынешней украинской действительности, кого из наших финансистов и экономистов это заботит? Украиной всерьёз заниматься — это же деньги тратить надо. На фига это им?!