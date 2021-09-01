Приезжал украинский президент к американскому…

Из жизни идиотов. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал, на сей раз президенту Соединённых Штатов Джозефу Байдену, что собой представляет та страна, в которую он и его предшественники за 30 лет украинской независимости превратили бывшую УССР, а также, что он лично и вся его гопа (команда КВН, правительство, администрация — нужное подчеркнуть) собой являют. Помимо радостных пробежек по утреннему Вашингтону, возможности пожить за казённый счёт в дорогом отеле и встречи с американскими официальными лицами, до президента включительно, Украина в лице В. Зеленского выкатила Америке в лице Дж. Байдена счёт на скромные $ 277 млрд., расписанных на 80 проектов, которые должны оную Украину осчастливить, превратив в развитое, современное государство с «зелёной энергетикой» и такой же экономикой в целом. Ура.

Занавес. Литавры. Финальный аккорд. Плачут первые скрипки в оркестре и зрители в ложах, партере, бельэтаже и на галёрке. Одинокий свист доносится из-за кулис. Какие миллиарды? И, тем более, сотни миллиардов? Зачем и под что?! Какие проекты? Вообще, какие могут быть проекты на такие суммы? Америке их может разве что Катар или Саудовская Аравия обозначать. Причём не с неё их хотеть, а ей за что-нибудь платить. Ну, или Китай способен таких масштабов проекты реализовывать. Для себя и исключительно на собственные деньги. Все остальные могут спокойно курить в сторонке. Надо же, все-таки, свою жадность и глупость как-то укрощать, будь ты хоть сто раз украинским президентом. Нельзя так с пожилым и тяжело больным человеком, которым является президент Америки, себя вести. А вдруг бы он такого удара не пережил? Хватил бы его «кондратий»…

Нет, понятно, что Байден, несмотря ни на какое своё нынешнее состояние, политик опытный. Так что, его жизни встреча с Зеленским ничем не грозит. Разве что до такой степени удивил украинский президент американского, что тот очнётся от обычного для него сейчас полулетаргического сна, чтобы глянуть, кого ж это такого шустрого к нему помощники на аудиенцию привели. Поскольку всякие люди с ним в этой жизни встречались, но такого шута горохового он, судя по всему, ещё не видел. Аппетиты больно уж зашкаливают. Наглость. И, повторим, глупость. Ну, наверное Зе решил, что раз Штаты из Афганистана окончательно ушли и из Ирака вот-вот уйдут, им теперь главное — найти, куда ещё можно деньги вбухать. Ну, Украину он им и предложил. А шо такого? Всего-то 10% от того, что они в Ближний Восток за последние 20 лет втюхали. Что им, жалко? Главное — вовремя подсуетиться и первым успеть к раздаче материальных благ.

Других же проблем у Байдена сейчас нет. И в ближайшее время не предвидится. А про Украину он хотя бы знает не понаслышке: бывал там, когда у Обамы числился вице-президентом, и сын его там бывал. И очень неплохо на ней оба они заработали. В прошлом, конечно, но на Украине-то их хорошо помнят. Так чего ж не попробовать? Кто не спрашивает, тому не откажут. Вряд ли Зеленский эту майсу знает, она из Талмуда, а он совсем не по этой части, но действует именно по такой методе. Наглость города берёт и вообще она — второе счастье. Так что, всё-таки, как хорошо, что Украину у нас американцы после Майдана перехватили! А то бы он сейчас Путину голову морочил. И по сравнению с тем же Лукашенко, который Россию успешно и давно доит, масштабы демонстрировал бы космические. Хотя на практике хватит ему, наверное, и сотой доли от запрошенного. Главное, чтоб в карман пошло.

Может, он на это и рассчитывает? Дадут малую толику, лишь бы отвязался, а ему и хватит. Стратег! Или просто дурак. А может, самый страшный вариант дурака — дурак с инициативой. Гиперактивный дурак. Который неспособен понять, что он дурак, именно потому, что он дурак. Классика! И, кстати, как там его оглоеды предложили Украину переназвать? Русь-Украина? Или, как изящно, не без намёка пошутила Захарова, Ук-Русь? Идея хорошая. Вместе с Крымской платформой и идеей воссоединения Крыма с Украиной, прямо намекает, что пора, давно пора Киеву в одном государстве находиться с Москвой и Петербургом, как оно почти всегда и было. Ну, или пускай Байден раскошеливается! Есть у него деньги или нет, готов он их на Украину тратить или не готов — какая разница? А то ведь Зеленский её и другим может предложить. Он же уверен, что очередь стоит из желающих туда вкачать немеряные деньги. Только позови…