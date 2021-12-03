{ 3 декабря 2021 }

Апелляционный суд США закрыл рассмотрение иска бывших акционеров ЮКОСа к России

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Апелляционный суд США закрыл рассмотрение иска бывших акционеров ЮКОСа к России о выплате им $ 50 млрд., на которые за время тяжбы набежало ещё $ 7 млрд. процентов. При этом в Нидерландах дело пока окончательно не закрыто, так что расслабляться рано. Тем более, что в США именно бывшие акционеры ЮКОСа и попросили о его закрытии на том основании, что пришли к такому решению в ходе переговоров с, как было сказано, «противоположной стороной». Интересно, с кем именно и на каких условиях? Там же в качестве «противоположной стороны» российское государство выступало, или нет? А хорошо себе представляя характер и последовательность действий Невзлина и Ходорковского, когда на кону стоят большие и очень большие деньги…

Как-то не верится, что «лондонский сиделец» и его деловой партнёр и правая рука во всех делах пошли на то, что просили американскую Фемиду прекратить дело против России из чисто моральных соображений. Вдруг они просто осознали, что ЮКОС и впрямь был создан с нарушением всех законов, Б-жеских и человеческих, жутко раскаялись во всех грехах и ведомые самыми благородными чувствами решили не портить себе карму… Никак такая схема не вытанцовывается. Ни из биографий обоих этих джентльменов, ни из их психотипа, ни из опыта общения с ними всех тех, у кого этот опыт есть, включая автора. Тем более, что роль и значение бывших хозяев ЮКОСа во всём, что у России и её руководства происходит в отношениях с Западом, Украиной и много кем ещё, огромны и мало кем оценены по заслугам.

По сути дела, мы наблюдаем личную вендетту Ходорковского и поддерживающего его во всём Невзлина против Путина, начало которой тот положил собственными руками, выпустив «Ходора» под сочинскую Олимпиаду из заключения. Ну, явил президент России милость к падшему с неба на землю бывшему олигарху. И вот этого тот ему во веки веков не простит. Вот уж чего люди такого склада, как те, о которых идёт речь, простить не в состоянии, так это того, кто сначала оказался умнее, быстрее и сильнее, а потом, когда это было предметно продемонстрировано, добивать не стал и демонстративно отпустил на вольные хлеба. Так что самое интересное в этой драке ещё впереди, хотя вовсе не обязательно, что сторонние зрители смогут это оценить и даже просто осознать, что происходит. Темна вода во облацех…

Евгений Сатановский


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