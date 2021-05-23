{ 23 мая 2021 }

Почему Вы позволяете власти Вас использовать втёмную?

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Проанализировал тут свои эфиры и стримы, и реакцию на них публики. Понятно, что как себя со стороны послушаешь, чёрт-те что, а не эфиры. Злобный, как медведь-шатун, которого бессонница из берлоги подняла, бродит по лесу, так и ищет, кого подмять. На восторженные вскрики и славословия гению начальства в лучшем случае молчишь, а нет-нет, и выскажешься ненароком, на тему того, какие чувства всё это возбуждает. И чувства в основном нерадужные. Да что там, совсем даже неоптимистичные чувства. Поскольку есть реальность, которая видна невооружённым взглядом и есть её медиа-отражение в таком кривом зеркале… Так что не отпинать это искажение всех норм и приличий и надругательство над здравым смыслом просто невозможно, по крайней мере, для нормального человека, не озабоченного карьерой, коим автор и всегда-то был, а уж на склоне лет и тем более является.

Но это с одной стороны. С другой, выкатывай ему или нет претензии на тему «как вы можете дружить с Соловьёвым», «почему Вы позволяете власти Вас использовать втёмную» или «неужели Вы не понимаете, что собою представляет Путин и как, на контрасте с ним, хорош Навальный», проникнуться этими идеями автор не готов. Дружит с кем дружит, говорит то, что думает о ком и чём угодно, и полагает, что годы его уже не те, чтобы верить в легенду о борцах за народное счастье во главе с рыцарем света, которого только поддержать, да к власти привести, и будет всё хорошо, и восторжествуют лучшие и праведные, и убоятся грешные, и устыдятся неразумные, и царство Б-жие настанет на Земле, по крайней мере, в одной отдельно взятой бывшей сверхдержаве, от которой, правда, едва половина осталась, никак не доразвалится, что эту часть его слушателей и читателей очень сильно раздражает.

Мы здесь даже не имеем в виду принципиальных антисемитов, исламистов, пантюркистов, украинских и прочих националистов или всех тех, кого и в самом деле можно назвать русофобами, несмотря на всю заезженность этого термина. Поскольку, если человека аж корёжит от звуков русского языка, упоминания каких угодно фактов русской и советской истории, и он кушать и спать не может, пока не пнёт «рашку» и населяющих её ватников, колорадов и москалей, так кто он ещё? И тут автор, при всём еврейском своём происхождении и сионистских симпатиях, автоматически становится тем самым ватником, колорадом и москалём, притом, что классическим совком он был всегда. Что поделать — вырос в Советском Союзе, со всем, что там было и плохого, и хорошего. Что и несёт с собой по жизни, а другим и не будет, и быть не хочет…

Евгений Сатановский


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