Трудно быть атеистом

Человек верующий может успокоить себя тем, что всё в руце Б-жией и если ему звонят идиоты, называющие себя журналистами, то сие мучение ниспослано ему на голову высшими силами, во испытание духа. Или во искупление грехов — неважно, каких. В конце концов, у каждого из нас есть какие-нибудь грехи. Наконец, поскольку Г-дь и Создатель этого мира есть его Демиург, Всемилостивый, Всемогущий, Всезнающий и снисходительный к смертным, малым сим, одним из которых ты являешься, проникнуть в Его помыслы никому из них не дано и любое испытание надо принимать со смирением и верой в его, испытания этого, благотворность. Ну, и ещё много чего можно предположить и сказать. А куда атеисту деваться?!

Соответственно, когда и если в телефонной трубке раздаётся голос строгого юноши явно с чеканным комсомольским профилем (по некоторым типам голосов внешность человека не так уж трудно определить), требующий немедленно, не сходя с места определиться в отношении какой-либо группы лиц, про которых оный юноша намерен написать явно осуждающую их заметку и ему, строго говоря, всё равно, что ты по этому поводу думаешь и думаешь ли что-то вообще. Ему твоя точка зрения до фонаря и нужна она так, для гарнира. Либо, чтобы на тебя сослаться, либо, чтобы тебя вместе с другими припечатать. И вот что ему ответить? Послать, объяснив, что ты занят делом, а не вечными поисками врагов? И ты его, конечно, посылаешь, и он туда идёт, разочарованный и обиженный.

Но это ещё ладно. А потом звонит дура. И не простая, а круглая, хотя и от лица уважаемой некогда газеты. И нужно ей с тобой поговорить, скажем, про Турцию. Кто ты такой и какое имеешь отношение к Турции она понятия не имеет, но ей сказали, что ты ею занимаешься и откуда-то добыли твой номер телефона. Ну, она своё и отрабатывает. Ей, говорит она, поручено написать про инфляцию в Турции, так что первый вопрос к тебе: в чём вообще причина инфляции? А когда, охренев от изумления перед таким могучим сочетанием напора и тупости, ты советуешь ей заглянуть по этому вопросу в учебник первого курса экономического факультета МГУ, она понимает, что собеседник не ведётся на длинную скучную беседу, из которой она сможет, ничего ни в чём не смысля, выкроить материал для статьи, и бросает трубку.

Ну и, венец творения, журналист, который специализируется на военной тематике. Точнее, полагает, что специализируется, на деле разбираясь в том, о чём намерен писать, даже меньше, чем свинья в апельсинах. Что ему ответить на вопрос КОГДА и ЧЕМ закончится военная операция России на Украине? Или, почему она идёт так МЕДЛЕННО? Обратился бы этот чижик с такого рода вопросами в Ставку, году эдак в 1943-м, интересно, что ему там бы ответили? Но нынешнее поколение акул пера в подавляющем своём большинстве не воевало, войны не видело ни с какого расстояния и оценивает её по голливудским боевикам. Завязка сюжета, пара эпизодов в стиле «экшн», саундтрек с крупным планом героя и хэппи энд. И вот куда всех ИХ послать? Куда?!!!