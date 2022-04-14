История о суде в Вене над украинским миллионером, который, угрожая ножом, заставил местного юношу заплатить за него на парковке ПЯТЬ евро, чрезвычайно характерна для отношений с украинскими беженцами, которые выстраиваются сейчас в Европе. Разберём её поподробней. Итак: 38-летний миллионер уехал на «Мерседесе» с семьёй в Австрию, незадолго до начала военных действий. Выпустили его из страны официально из-за болезни сердца, а скорее всего просто взятку на границе дал. Тарифы известны, не вопрос. Платить, правда, надо наличными, но он же миллионер — у него с собой было. Правда, как сообщается, в Вене он неделю с семьёй жил в машине, что заставляет сильно сомневаться в его адекватности. Ну, или это был аттракцион невиданного жлобства. Поскольку не снять там в первый же день для семьи номер в отеле — это надо было уметь. Притом, что денег у него с собой для этого было более, чем достаточно, по крайней мере, на момент прибытия в Австрию.

Из снятой им наконец-то в Вене квартиры у него, как он сообщил суду, украли сумку с 30 тысячами долларов. Скорее барсетку, но не суть. Кем надо быть, чтобы такие деньги оставлять в съёмной квартире в городе, переполненном не только нынешними беженцами с Украины, но и мигрантами всех предыдущих волн из Африки и с Ближнего Востока: арабами, турками, курдами, афганцами и прочим не самым богатым и не самым законопослушным на свете народом — отдельная тема. То есть мы имеем миллионера не только очень жадного, но и до крайности тупого. Бывает у миллионеров с постсоветского пространства такое сочетание качеств. И даже не слишком редко. Мало ли как люди миллионы зарабатывают. Наезд, откат, отжим активов и вот ты уже миллионер. А как был быковатым жлобом, так им и остался. Автор не только миллионеров таких в большом количестве видел, но и миллиардеров встречал, и не одного. Большие деньги совсем не обязательно приходят к умным и образованным людям.

Скорее, наоборот, такие качества как ум, умение себя вести и избыточная образованность заработать их только мешают. Но пойдём дальше. У миллионера в какой-то момент не хватает пяти евро, чтобы заплатить за парковку и он делает самую простую и естественную вещь для любого миллионера с Украины: вытаскивает нож (судя по всему, у каждого приличного беженца с Украины, добравшегося до Австрии, непременно должен быть с собой нож) и наезжает на попавшегося ему на свою беду молодого человека. Тот под угрозой ножа за него платит, но дальше получается нехорошо: полиция, суд и его приговаривают к девяти месяцам отсидки (восемь из них условно). В Европе пока законодательство либеральней либерального — наверное, ещё не привыкли к новому типу беженцев. Били их, буржуев, мало. Фанфары, пресса — далее ждём продолжения «банкета». И ведь, что характерно, таких историй полно. В Германии и Польше, Израиле и Испании, Италии и Чехии они происходят с завидной регулярностью, причём есть и куда более тяжёлые случаи.

Гопники пошли гулять по миру. Тяжёлые гопники бандеровского замеса. Украина без них явно будет лучше, но там, куда они добрались, уютные европейские заповедники закона и порядка быстро превратятся в то, чем сама Украина была в 90-е годы и, насколько можно судить, осталась до сих пор. Виноватыми в этом европейцы и американцы так и так объявят нас, тут сомневаться не приходится, но по-любому они наконец-то встретились: Украина, которая страстно хотела в Европу и Европа, которая как могла рвала из «русского мира» Украину. Ну, пускай теперь друг к другу приспосабливаются. До того интересно это наблюдать… И тут не в злорадстве дело, хотя откровенно приятно, что европейцы с их вечным снобизмом наконец-то начали огребать последствия своей политики. А просто невероятно важный социальный эксперимент проходит, в особо крупных масштабах, хоть и несколько неожиданно начавшийся для обеих участвующих в нём сторон. Непосредственная встреча европейских ценностей с новой демократической Украиной — дивное зрелище…