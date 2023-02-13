Вечное безлимитное содержание

Страшное это дело, когда население целой страны понимает, что начальство его надуло — особенно в войну и особенно те, кто этому начальству всерьёз поверил и не за страх, а за совесть в заранее проигранную драку полез, отрезав себе все пути возвращения к мирной жизни. Люди эти, когда осознают, что они всего лишь строительный материал, на базе которого какая-то мелкая сволочь себе карьеру выстроила и своё положение укрепляет, жируя почём зря, карманы набивая и гастролируя по миру, строя из себя нового Нерона, которому мало было, что он и так император, а надо было, чтоб его ещё и великим артистом считали, могут недавнего кумира на части голыми руками порвать. Что до тех, кто его в кумиры определил и всех тех, кто за ним стоит, если до ИХ глоток дело дойдёт, передушат без малейшей жалости.

Это, кто ещё не понял, к вопросу об Украине, Зеленском и всём том, что ждёт западников, начиная с европейцев (и в первую очередь поляков) с украинскими беженцами. Нет, среди них есть масса приличных, работящих и адекватных людей, которые озабочены исключительно будущим своих близких и никому никаких проблем не доставят (и их как раз автору более чем жалко), но присутствует и такая толпа «поскакунчиков», которые всерьёз верили, что у клятых москалей ничего хорошего нет и не будет, а “Украина — це Европа” и надо только «москиляку на гиляку» подвесить, включая живущую на Украине испокон веку «русню» (а заодно придушить для порядку, как это быдло его понимает, венгров и всех прочих, кто там исторически на СВОИХ землях обитает), как будет им счастье во веки веков и вечное от Запада содержание.

Какое? А безлимитное. Запад — это же сплошное счастье, великая цивилизация (не сравнить с «Рашкой» или «Совком»), дорогие тачки, полные магазины, роскошные курорты, бешеные пособия, выплачиваемые ни за что, и вообще, жить там можно сыто, пьяно и с носом в табаке, а вся эта благодать буквально за порогом — только руку протяни. Главное не забыть, что “батько наш Бандера, Украина — мати”. И тут — точь в точь по гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки» всё сложится. Вечный нескончаемый борщ с пампушками, сало с горилкой, поляница с кровянкой и вареники сами по себе будут в сметане оборачиваться и в рот запрыгивать, только знай, открывай! А теперь вместо того рая, что? Да ещё народ по улицам ловят, на фронт гонят. Причём не просто на фронт, а видно же, что на убой!

Что европейцы и все прочие западники — расисты ещё те и на украинцев, внезапно свалившихся к ним на голову в числе нескольких миллионов, смотрят с большим прищуром — некоторые из беженцев уже поняли. Что жизнь на Западе более чем отличается от той картины молочных рек с кисельными берегами, которую им нарисовали, тоже. Пока ещё волна поддержки Украины и оказавшихся в Европе украинцев не спала — ладно. Какое-то время можно протянуть за счёт русофобии, которую тамошние политики разгоняют под надвигающуюся Большую Войну с нами. Но когда украинцев начнут вылавливать для отправки на фронт по всей Европе, начиная, повторим, с Польши, где об этом политики уже говорят совершенно открыто… В общем, даже интересно, что дальше будет, особенно с Зеленским и его гопой. Кому-кому, но этим точно не уцелеть…