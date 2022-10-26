Похоже, вслед за американцами и поляками в сражения с нашими на Украине собираются вступить французы. Макрон, конечно, продолжает показательно огрызаться на Соединённые Штаты насчёт цен на их сжиженный газ, которые вчетверо выше на европейском рынке, чем на их внутреннем, морочит голову Путину своими звонками, ругается с Шольцем, строя из себя дуайена Евросоюза (поляки теперь точно знают, что самые крутые в Европе — это они, но пока с ними по этому поводу никто, кроме американцев не согласен) и строго хмурит брови, напоминая то ли рассерженного ёжика, то ли магистра Калиостро из захаровской «Формулы любви», но два конвоя с французской бронетехникой уже в Румынии и она туда не для тренировочного похода по Карпатам зашла. Ждём англичан ну и кого там ещё Б-г пошлёт. И, кстати, что это за недавняя «сейсмоактивность» в Финском заливе была? Ктулху какой на дне ворочался, что ли?

Удары по территории Украины и её соседей будут скорее всего нанесены с севера и юга одновременно. Или неодновременно — как карты лягут. С севера — по Калининградской области, Белоруссии и совместной российско-белорусской группировке, которая там концентрируется. С юга по Приднестровью, с одновременной нейтрализацией Гагаузии, а также Одессе и Николаеву — с перспективой выхода к Херсону. При этом понятно, что если наши большие политические, дипломатические и военные начальники будут продолжать действовать так, как они действуют, достигая тех результатов, которых достигают и демонстрируя те умения и способности, которые пока что демонстрируют, особого счастья у страны от этого не будет. Смех смехом, героизм на фронте героизмом, а патриотизм населения патриотизмом, но война идёт ради выживания страны и автоматически оно никому не гарантировано.

Заметно было по рейду спецназа на аэропорты Гостомель и Васильков в самом начале СВО, что все планы руководства врагу были слиты заранее, так что ВСУ к нему отлично подготовились, поймав нас, как хороший боксёр, «на встречке», а украинская готовность к войне и уровень поддержки, оказываемой Киеву НАТО для наших оказался большим сюрпризом. Исключительно интересно, как работала и продолжает работать разведка, а также где в верхах сидит крыса (и, не исключено, не одна), которая (или которые) на врага работают. С точки зрения будущего развития событий было бы исключительно полезно провести тотальную дератизацию верхов, невзирая на персоналии и уровень их связей при дворе, если, конечно, ещё не поздно. А то сильно худо может быть. Шершавым языком плаката автор писать не умеет, а присущим ситуации матом пока не будет, но ситуация на периферии наших границ предвзрывная.

Единственное, чего ему в этом случае хотелось бы, чтобы в отношении России не сложилась такая карма, как с Югославией или Ираком, что, по его представлению, будет нам организовано на раз, невзирая ни на какие успокоительные самогипнотизирующие упражнения насчёт ядерного потенциала, который у страны есть и потому она, если что, всех ворогов победит и в крайнем случае коллективно отправится к Г-споду Б-гу в рай, а они сдохнут. То есть, против того, чтобы они все сдохли автор ни в коем случае не возражает. Самому ему что в рай, что в ад, что в чистилище идти, что в радиоактивную пыль превращаться, не хочется, но если такой жребий выпадет, он его примет — куда деваться? Но насчёт всей прочей страны — её прогаживать сильно бы не хотелось. Активность НАТОвцев явно говорит о том, что воевать с нами они вот-вот будут. И тут одно интересно: мы их заманиваем и готовы показательно уничтожить или, как обычно, собираемся дать им возможность надавать нам по щам, созваниваясь с ними и продолжая нести фигню про какие-то красные линии?