Будет ли Лукашенко участвовать в операции на Украине

Интересное получается кино, когда пытаешься понять, какого дьявола огромная толпа учёного народа, деятелей культуры и общественников всякого толка (то есть достаточно невнятного, некомпетентного, не берущего на себя ни за что никакой ответственности и в целом бессмысленного стада, вся [Читать...]

Социологи пытаются, проводя опросы, исследования и всё прочее, чем положено оперировать их гильдии, составить коллективный портрет сторонников и противников российской военной операции на Украине среди населения нашей страны, с точки зрения их возраста, уровня образования и, что особенно [Читать...]

Руководство миланского оперного театра «Ла Скала» в ультимативной форме ПОТРЕБОВАЛО под угрозой прекращения сотрудничества от российского дирижёра Валерия Гергиева, периодически выступающего там в качестве приглашённой звезды, выступить за прекращение военно-миротворческой операции России на Украине. Шикарная постановка вопроса, напоминающая [Читать...]

Грузия примет участие в музыкальном конкурсе «Новая волна – 2013» после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщил президент Союза деятелей искусств Грузии, представитель конкурса «Новая волна» в Грузии Давид Окиташвили. По его словам, 2 апреля в Тбилиси состоится Национальный [Читать...]

Группа «Крематорий» заявила о своем отказе участвовать в фестивале «Легенды российского рока», который пройдет в Зеленом театре ЦПКиО им. Горького 1–2 сентября. «Мы заблаговременно сообщили об этом организаторам и неоднократно обращались к ним с просьбой убрать наше имя [Читать...]