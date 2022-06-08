{ 8 июня 2022 }

Будет ли Лукашенко участвовать в операции на Украине

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Соберется Лукашенко участвовать в операции на Украине, или нет, это бабка надвое сказала. Но его военно-политические шевеления с повышением готовности армии, проверками, учениями, и прочими мероприятиями боевой подготовки, сами по себе приносят большую пользу: снимать в этих условиях войска с севера страны, чтобы кидать их на Донбасс или на черноморское побережье, Украина не может. В том числе и потому, что очень неуютно оставить без защиты Киев — гарантий отсутствия повторной атаки на город в случае, если там не останется войск, никто не даст.

Так что независимо от планов белорусской армии, пусть они и дальше готовятся — помощь российским войскам они окажут уже одним своим наличием и активностью на территории своей страны.

Мейстер


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