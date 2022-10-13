Ну, прошла антироссийская резолюция по Украине в ООН на Генассамблее – только не пиррова ли это победа? Слишком много усилий пришлось для этого приложить американскому Госдепартаменту, слишком многие страны подкупить, шантажировать, или запугать. Такие вещи бесследно не проходят – их запоминают надолго, особенно в странах, ценящих себя достаточно высоко и не привыкших к тому, чтобы о них вытирали ноги. Вступать в открытый конфликт с Америкой из-за какой-то резолюции, не имеющей особого значения они не будут – мало ли на что американцы способны, когда им сильно хвост прищемит, но при случае своё возьмут с процентами. Против американской резолюции могли себе позволить голосовать только страны, у которых с Соединённые Штатами давно и окончательно всё порвано и не срастётся никогда. Они так и проголосовали.

Особая тема – воздержавшиеся и не участвовавшие в голосовании государства. Их, как правило, считают порознь, а зря. По сути это одна и та же группа стран, которые совсем уж демонстративно плевать в лицо американцам не хотят и по тем или иным причинам не могут, но и входить в конфликт с Россией не собираются и не будут. И тут список получается более чем интересный, поскольку в нём, помимо ряда небольших государств, у которых к России прямой интерес, такие гранды… Но не стоит особо заморачиваться. ООН – структура, которую после самороспуска СССР американцы оседлали всерьёз и надолго, если не навсегда. Ну, была когда-то Лига Наций – и где она теперь? Пока ещё есть ООН и не Россия её разрушает. То, что голосование на Генассамблее было под открытым давлением американцев проведено против всех правил и регламентов, дорого обойдётся этой организации. Впрочем, кого бы из её нынешнего начальства это волновало…

Потерять репутацию можно один раз. В крайнем случае – два. Систематически демонстрировать членам ООН её полную подконтрольность американцам – не самое умное, что можно делать для того, чтобы сохранить её даже в том покоцаном виде, в котором она пребывает в настоящее время. Но вольному воля, спасёному рай. Хотят ООНовские чиновники пребывать в статусе публичной девки из низкопробного борделя – их право. Зато получат какой-никакой приварок к пенсиям. Да и нам это абсолютно по барабану, по фигу и до фонаря. Хоть тушкой пускай Госдепартамент свои резолюции проталкивает, хоть чучелом, если им это удовольствие доставляет – пущай порадуются. Уйдёт Россия из присоединившихся к ней бывших украинских областей? Чёрта с два. Ну, а на что тогда дурь госдепартаментская расчитана? Что Байден Блинкена похвалит? Так мы и не против. Надо же этим дебилам чем-то утешаться…