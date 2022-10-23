Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на территории страны обязательными к изучению должны быть украинский и английский языки, а русский «должен исчезнуть». Он также добавил, что государственный канал FreeDom отныне будет вести вещание не на русском, а на английском языке.

Политика пещерной русофобии это не новый тренд киевской власти, а многолетняя стратегия, вступившая в финальную стадию реализации. И изменения в вещании телеканала FreeDom в этой связи очень показательны: пропагандисткий канал, созданный для трансляции привлекательного образа Украины на территории ЛДНР и Крыма, переводят на английский язык.

Очевидно, что смотреть на английском его никто не будет, однако этого более и не требуется — Киев не намерен более заигрывать с русскоязычными (экс)гражданами, прямо переходя к их культурному геноциду. Закономерный итог строительства укрорейха, но для некоторых наивных русскоязычных сторонников киевского режима это может стать откровением.