Объяснение необъяснимого

Читатели, зрители и слушатели задают себе и автору, когда и если они его ненароком где-то лично встречают, массу вопросов насчёт происходящего на фронтах и в тылу. То же самое касается одкоклассников, одногруппников, коллег по работе, друзей и родственников. Про это спрашивают и многочисленные журналисты, обрывающие телефон или задающие свои вопросы в письменной форме, что, благодаря нынешним технологиям куда проще, чем во времена, когда для развития эпистолярного жанра непременно нужны были перо и бумага. Варианты: стилос и глиняная табличка, тростинка и папирус, берёзовая кора и ножик, калам и пергамент, зубило с молотком и каменная стена, кусочек мела или уголёк и кирпич, либо пишущая машинка и уже упомянутая бумага. Более экзотические варианты не упоминаем, хотя те же кипу или кохау ронго-ронго автору известны и некоторые из его близких знакомых их дешифровкой занимались и занимаются.

Тот самый случай, когда люди ответственные, но не наделённые особым воображением сухо говорят: нет комментариев. Политкомментаторы же и военные обозреватели несут невесть что на самоподзаводе или, не располагая необходимой информацией, либо уныло бубнят цифры и факты, как ваньки-встаньки так, что уже и сами себе не верят, либо врут, как заведенные, что тоже невооружённым глазом видно, пытаясь то ли аудитории потрафить, то ли судьбу этими заклинаниями заставить переменить ход событий, то ли объяснить необъяснимое, которого во всей происходящей лабуде до хрена и больше. Военные действия на Украине меж тем продолжают вестись так, как они ведутся, теми, кто их проведением командует и их организует, так, как умеет командовать и организовать, в соответствии с теми задачами, которые перед ними ставятся или не ставятся руководством страны, а также теми, которые они ставят перед собой сами (и бес их всех знает, каких в итоге оказывается больше).

Непонятно? Буковов много? Так проще будем, отчего люди к говорящим и пишущим, как правило, и тянутся. Вопрос — зачем именно тянутся, но это пока оставим в стороне. Так вот: единственное, что автору в происходящем понятно, так это то, что ему ничего непонятно. Точнее, яснее ясного, что начальство никакой войны ни с кем вести не хотело категорически и до последнего от неё отбрыкивалось. В случае Украины с 2014 года, когда тамошний Майдан надо было гасить без всяких сомнений, сожалений и прочих дурацких цирлих-манирлихов, вопреки всем намёкам извне, рекомендациям изнутри, собственным хотелкам, расчётам дипломатов, советам чиновников и глупостям политиков. На инстинкте надо было работать. На чуйке. Не особенно заморачиваясь тем, что будет потом. Было бы это авантюрой? Да. Потребовало бы резко обрубить всё, что было в отечественной политике до того и перевести страну на совершенно другие рельсы чем те, по которым она трюхает до сих пор? Да. Но начальство авантюр не любит и к ним категорически не склонно.

Ну, не склонно, так не склонно. Какое есть, с таким и доживать, благо не так уж долго осталось: пожилые все, и автор, и начальство. И тут возмущённые вопросы: “а дети и внуки как?!” — автору задавать бесполезно. Как-то будут, как это всегда и бывает. Или никак, если не повезёт, что тоже не новость в мировой истории, хотя смириться с этим никто никогда не хочет и не может, отчего многие начинают судорожно метаться, причиняя массу неудобств себе и своим близким и, как правило, не отдаляя, а лишь приближая капец, который всем нам неизбежно суждено испытать. То есть можно пытаться свалить куда подальше и даже не обязательно в Израиль, Казахстан, Азербайджан, Турцию или, того лучше, в Узбекистан. Хоть в Австралию или Новую Зеландию, которую, если Большая Война грянет, последней накроет. Можно не сваливать. Живы пока — и ладно. Ясно только, что вынужденно влезши в на фиг ему сто лет ненужный военный конфликт на Украине, начальство ни хрена из того, что там на самом деле происходит не понимало, отчего много разного произошло.

Разведка ли так хреново сработала и, не исключено, до сих пор так продолжает работать, политическое прогнозирование наверху ни к чёрту, или в бизнес-схемах, договорняках, грызне ведомств, симпатиях и антипатиях персоналий, вере в голимые мифы и прочей фигне двор утонул, не так уж важно. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Ясно лишь, что очень многое из того, в чём было искренне уверено в отношении сил и средств своих и противника само начальство и, не исключено, те, кто эти самые силы и средства должен был обеспечивать и обеспечивал, оказалось лажей и теперь эту самую лажу приходится на ходу исправлять. Ну, так у нас всегда в каждую большую войну и бывает. Хотя надо сказать, что многое оказалось не лажей, за что спасибо тем, кто сделал то, что должен был делать, а нижние эшелоны тех, кто на фронте, так и вообще ребята фантастические. Тоже как всегда. У нас во всех войнах народ выгребает всё то, что начальники прогадили, хотя потом они вовсю стараются об этом не вспоминать.

Вообще-то, судя по происходящему, начальству пора перечёркивать к дьяволу Беловежские соглашения и возвращаться к итогам референдума о сохранении, пускай и в новой форме, СССР, но тут предсказать ничего нельзя. Настоящих буйных наверху мало, а которые есть — не тех масштабов и не той отмороженности. То есть получается, что с той стороны нас готовы удавить и для этого всё делают (американцы первые, а кто вместе с ними и чем им самим это обойдётся, совершенно неважно), а мы устроить им Судный день готовы чисто теоретически, на практике же ведём долгие бесполезные и выбешивающие всех, кто об этом только слышит переговоры ни о чём, позволяя хрен знает кому на всём происходящем комбинировать какие-то схематозы, ласково улыбаясь под камеры и вешая лапшу окружающим на уши, которая держаться там никак уже не хочет — соскальзывает. Что, конечно, не отменяет приближения ядерной или большой европейской неядерной войны, но по крайней мере будет понятно, на хрена всё это было. А то ни целей, ни задач… Странно всё это. Очень странно.