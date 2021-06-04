Тайная газовая политика

Президент Украины не похож на председателя Си Цзиньпина, но он, как и Винни-Пух, часто попадает в «затруднительные положения». Вот и сейчас, поддерживая европейскую блокаду Белоруссии, Украина, скорее теряет, чем приобретает. Но охота пуще неволи.

С начала недели у Владимира Зеленского не прекращается очередное обострение истерики по поводу «Северного потока – 2», а сегодня украинский президент напрямую связал возможную потерю $3 млрд. за транзит с невозможностью в будущем финансировать Вооруженные Силы Украины. И здесь самое время сказать, что господин Зеленский «не туда воюет».

Безусловно, газовый вопрос, особенно в недружественные периоды, остается одним из ключевых «сложных моментов» в отношениях между соседними странами. В 2014 году, сразу после возврата Крыма и перед появлением ДНР/ЛНР Кремль обозначил перед Большой Европой необходимость отрегулировать транзитные поставки.

Однако, несмотря на все демонстративные «поигрывания вентилем», обеспечение непрерывности поставок оставалось для «Газпрома» делом принципа. Достаточно вспомнить, как оперативно был решен вопрос с поставками газа в ДНР/ЛНР в 2015 году, разом лишивший «жителей Донбасса» мотивации продвижения к узловому Новопскову на севере Луганской области.

Любопытно, что совокупный «повстанческий» долг за газ, который Россия долго и безуспешно пыталась «повесить» на Киев «по чистому совпадению» также составил всë те же $3 млрд. Поневоле закрадывается подозрение, что у кого-то из заинтересованных лиц есть хранилище размером ровно в 3 ярда, вот они их туда-сюда и гоняют.

Тем не менее, еще три года назад, несмотря на новый виток санкций из-за Скрипалей, большинство экспертов сходилось во мнении, что без украинской трубы России не обойтись. И действительно – несмотря на все «потоки»и конкуренцию со стороны СПГ, в октябре 2020 года «Газпром» на несколько месяцев увеличил прокачку по Украине до максимума.

И дело здесь не в какой-то тайной газовой политике, а во вполне очевидной географии советских и российских газопроводов. На украинское направление поступает газ из Нового Уренгоя и стран Средней Азии. Газопровод «Ямал-Европа», ответвлением которого и являются две очереди «Северного потока» использует ресурсную базу Бованенковского месторождения. Несмотря на соседство (главная газовая кладовая России находится в пределах одного ЯНАО), это действительно «разный газ» и разные газопроводы.

Запуск и вывод СП-2 на полную мощность – это угроза не Украине и даже не американо-арабским СПГ-проектам. Труба по дну Балтики – это «нож в спину» и политический приговор Белоруссии и лично Александру Лукашенко. А Украине и лично президенту Зеленскому бояться нечего. Если только «верный друг Киева» Реджеп Таип Эрдоган не захочет вернуться к проекту «Южного потока». Тут уж как карта ляжет.