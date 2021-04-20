Вакцинный туризм – это экономика или политика?

На прошлой неделе в Москву приехали немецкие туристы, которые купили за 2 тысячи евро тур с прививкой. Их встретили камеры федеральных телеканалов. В начале апреля приезжали россияне из Германии во главе с корреспондентом НТВ Глускером, который обличал Евросоюз — в Германии пока колют пожилым, а Глускеру колоться невтерпёж.

Официально одобряемый вакцинный туризм планируется с лета этого года, когда привьются все желающие в России. Сколько «всех желающих», власти не говорят — объявить можно в любой момент. Пока приезды иностранцев — маленькие информационные уколы рассчитанные на внутреннюю аудиторию: в Европе плохо, у нас хорошо. Делаются эти поездки при поддержке ОНФ.

Но не факт, что весь глубинный народ воспримет эти сюжеты положительно. Например, в одном из них 19-летний немец, внешне «здоровый лоб», объяснял, что в Европе ему долго ждать очереди. Мораль: богатый иностранный эгоист за 2 тысячи евро приехал в бедную страну и купил вакцину, которая могла бы достаться россиянину. Поскольку он немец, возникают ассоциации со взятием крови у славянских детей для раненых солдат Вермахта: многие верят, что в вакцине есть абортивный материал, а антиковидные меры — это новый концлагерь.

Другие страны уже используются или готовятся к вакцинному туризму. Сербия делает это для политического усиления на Балканах — предоставляет вакцину приезжающим из соседних стран. Похожее пытается сделать Грузия, которая с этой недели принимает жителей Абхазии, куда вакцину до сих пор не привезли.

Мальдивы хотят прививать туристов, чтобы они побыстрее вернулись на курорт — экономические причины. В США существует вакцинный туризм между штатами. Эмираты активно прививают иностранцев.

Многое будет зависеть от признания «Спутника V» и внедрения ковид-паспортов. Если европейские паспорта будут признавать российские вакцины, это одно дело. Если не будут, то останется атаковать Зеленского, открывая пункты вакцинации на границе с Украиной.