Российская внешняя политика всë больше похожа на царя Мидаса. Но в отличие от мифологического прототипа, отечественный МИДас превращает всë, к чему прикоснется не в золото, а в антисанкции.

Вот и на чешские «шпионские высылки» Россия ответила зеркально «плюс 2». Дав на сборы 24 часа, МИД отправил домой 20 сотрудников чешского посольства, после чего в штате осталось 5 человек. А чтобы было совсем хорошо, Мария Захарова пообещала заблокировать чехам возможность наëма российских граждан. Ранее подобную меру анонсировали для Посольства США.

Пострадают, как водится, простые воронежцы. И вот почему.

2 февраля 2020 года вступил в силу обновленный визовый кодекс Евросоюза, согласно которому цена визы выросла до 80 €, но для граждан граждан России цена осталась прежней – 35 евро. Но после таких недружественных шагов, ЕС может справедливо задуматься о том, а нужна ли россиянам скидка?

Напомним также, что существованием политики «заградительного» Шенгена мы обязаны исключительно тому, что российский МИД в своë время отказался отменить «европроездной» документ для россиян I сорта в виде служебного паспорта.

Теперь же, с учëтом необходимости «завоза сотрудников» (которых МИД может и не пустить), издержки Чехии на оформление виз, разумеется, вырастут, что неминуемо повлечет увеличение сервисного сбора.

И вот так вот, мелкими шажками и гигантскими скачками Россия, ещë недавно осуждавшего явно невменяемого эстонского экс-президента за слова о запрете въезда россиян, сама с явным удовольствием захлопнет железный занавес изнутри. Только Чемпионат Европы по футболу проведет и сразу на замок.