Весельчаки-надомники мгновенно отреагировали на новость о том, что князь Владимир Святой завещал Украине вступить в Евросоюз вполне резонным в складывающейся ситуации анекдотом о том, что армия Александра Македонского в походе на персов старательно обогнула территорию будущей Украины для того, чтобы избежать военного столкновения с блоком НАТО. Не тянула македонская фаланга со своими копьями против войск Североатлантического Альянса. И даже гетайры не могли с танками, артиллерией и авиацией справиться, не говоря уже о подлодках, которых, как всем известно, в степях Украины тьма-тьмущая. И, кстати, впрямь: если не считать Миколы Галичанца, ни одного письменного свидетельства прямых военных столкновений античных укров и античных же эллинов не существует. Значит те и вправду Украину стороной обошли… Боялись наверное её сильно.

Возвращаясь в реальную жизнь отметим, до какой степени насыщено и перенасыщено русскоязычное информационное пространство всяческим квазианалитическим мусором на тему того, почему надо как можно скорее СВО прекращать, до чего зря её вообще начали и как прискорбно военные действия на Украине сказались на реноме России в мировом сообществе, на постсоветском пространстве и будущих отношениях русского и украинского народов. Темы более чем знакомые, скорбь подлинная и вообще — Бриан безусловно был голова и ему палец в рот не клади (для лиц моложе 50 лет — это из Ильфа и Петрова, про пикейных жилетов, к которым несомненно большая часть блогеров, щирых интернетчиков и «аналитиков» из телеграм-каналов относится). Стонут все эти плакальщики над несбывшимися мечтами своими, аки выпи на болотах.

Меж тем, касательно реальностей жизни нашей и не нашей, войны выигрывать надо. Не мирные соглашения заключать какие угодно и с кем угодно, а ВЫИГРЫВАТЬ — достигая всех поставленных перед собой целей, приведя врага к состоянию полной, окончательной и безоговорочной капитуляции и послав всех доброхотов и советчиков, внешних и внутренних, невзирая на их социальный статус, общественное положение, звания и чины, по широко известному адресу из трёх букв. Тогда и только тогда всё будет чики-пуки, как более или менее было после Отечественной войны — до самого Горбачёва и Ельцина. Тогда и с Западом всё будет терпимо (если он, конечно, к тому времени ещё останется), и соседи хулиганить перестанут, и, что самое смешное, на территории Украины с местными жителями всё будет хорошо. Кто там будет власть, тому они и будут подчиняться, как это с ними всегда и было. Что до взаимной любви… Ну, это к романтикам, идеологам и фантастам. Они много сказок про неё рассказать могут.