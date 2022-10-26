Конфискация замороженных российских активов

Честность — лучшая политика. Когда Урсула ф. д. Л. говорит, что задача Евросоюза конфисковать замороженные российские активы, ей поневоле до того верится… И тут совершенно неважно, гениколог она или нет. Как раз потому, что она не только политик, но и гениколог, в её слова веришь ещё больше: профессиональному геникологу лучше знать, как деньги п-здить. Что называется, вопрос полностью лежит в сфере её профессиональных компетенций. Невежлив автор? Ага. Хамит высокоставленной еврочиновнице, как одесский биндюжник торговке глосиками и бычками на том Привозе? Таки абисэле есть. А что ещё остаётся в такой ситуации делать?! Хотя с другой стороны, его личных денег там не было и нет: хватило ума никаких счетов в Европе не открывать и никакой недвижимости и прочих активов там не покупать. Хоть это приятно. Правда все те, кто раньше смеялись над неверием автора в святость западных ценностей, теперь говорят «ты всё заранее знал», но тут что поделаешь… Знать, конечно, не знал, но предполагал, что именно так всё и закончится.

Что обычно делают люди, когда у них отбирают всё, что нажито (в нашей ситуации — стырено и вывезено за кордон с горячо любимой родины или добыто в далеко ещё не закончившемся процессе её распродажи оптом и в розницу) непосильным трудом? Вон, в Испании в своё время как мавров и евреев обидели? Ещё и унтерменшами объявили, несмотря ни на какие обстоятельства, типа заслуг перед страной и верности короне. По фигу оказались и заслуги, и верность, и лояльность династии и государству, когда бюджет их христианнейших величеств Фердинанда и Изабеллы требовал наполнения, а инквизиция и двор — передела активов а свою пользу. Ещё и аутодафе в программу раскулачивания тогда включили. Народ был доволен. Хлеб у него был, кредиты можно было не платить: какие могут быть кредиты, когда кредиторы все изгнаны, имущество их дали разграбить, а костёр, на котором еретика поджаривают — тоже зрелище, да ещё какое! Так вот, что делают вчера ещё состоятельные люди после того, как их нагло и показательно ограбили? И тут вполне возможны варианты.

Наиболее креативные идут в пираты: мстить и отбивать своё, кровное. На чём столетиями после эдиктов 1492 года пиратство в Средиземном море, на Карибах и в Индийском океане и держалось. Пока такие прецеденты в российском варианте неизвестны, да и времена не те — на абордаж галеон с испанским золотом и серебром не возьмёшь, да и галеонов тех не видать, но с учётом уровня российских хакеров хотелось бы надеяться, что британские, американские, канадские, австралийские, европейские континентальные и японские финансы сильно похудеют. Оно и заслужено будет. Бизнесмены наши — волки ещё те. Пока ещё не очухались и кое-кто из них надеется хоть что-нибудь обратно отсудить, а зря. Не отсудят. И вот когда они окончательно поймут, что их разорили всерьёз и даже не надолго, а попросту навсегда, можно ждать самого интересного. Свергать Путина, на что у западников вся надежда, они не станут. Дураков нет. А энергию на что-то направить надо? Ну, они её направят. Интересно на результаты будет посмотреть…