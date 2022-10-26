Историческое судебное разбирательство в Лондоне началось. «Русал» с «Норильским никелем» судятся, между прочим. Эдакая схватка старых матёрых слонов. Исключительно правильное место и как нельзя более правильное время для разборок олигархов по поводу принадлежности особо крупных, чтоб не сказать стратегических российских активов. Трогательно напоминает историю с судебным процессом в том же Лондоне, когда покойный ныне Борис Березовский пытался Романа Абрамовича засудить. Обогатил тогдашний судебный процесс британскую юстицию массой преинтереснейших фактов насчёт того, как в России в 90-е шла приватизация и ковались кадры будущих долларовых миллиардеров. Правда не вся наша терминология оказалась англичанам доступна, хотя им переводили как могли, старались. Так они тогда и не поняли, что означает «по понятиям».

Примитивные, в сущности, люди. Одно слово — англичане. Чего ожидать от народа, для которого показ ж-пы в публичном месте, в том числе собутыльникам — это юмор? У нас за такое на неё глаз натянут и моргать заставят, а у них хоть бы хны, всё в порядке вещей. И это автор не шутит, в начале 2000-х в вечернем Лондоне сам такого рода изумительное зрелище на людной улице у тамошних пабов в толпе выпивох наблюдал, причём вполне прилично одетых, в костюмах и при галстуках. Сразу вспомнился ночной Магнитогорск и толпа примерно таких же, как те англичане по уровню алкозависимости «химиков» у общежития аглофабрики. Да и в Челябинске с Череповцом такие сцены в наиболее неблагополучных рабочих районах встречались. Но в финансовой столице западного мира?! Хотя с другой стороны, все мы всего лишь люди — крупные почти безволосые, дико скандальные и шебутные гоминиды…

Что до нынешнего лондонского судебного процесса, где будет, напомним, решаться британскими судьями по британскому же законодательству судьба РОССИЙСКИХ активов, у нас, вообще-то, война на дворе, причём на уничтожение России. И одним из наиболее активных и на всю голову отмороженных её участников является как раз яро поддерживающая Киев Великобритания. Сколько англичан на стороне ВСУ воюет против России? Сколько денег и оружия Британия Зеленскому перебросила? Сколько санкций против нашей страны ввела? Сколько активов заморозила и конфисковала?! И после этого отдавать этим ублюдкам право что-то решать в отношении нашей экономики? Сдурели олигархи, что ли?! Конфисковать всё к чёртовой матери и направить на проведение военных действий и поддержку семей тех, кто воюет. Быстро и безжалостно. А там, пускай судятся хоть до Страшного суда. Не вопрос.