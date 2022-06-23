Конфискация частной собственности

Тут прецедент случился: в Германии квартиры какого-то нашего думского депутата конфисковали и заодно банковский счёт. Видимо, чтобы его деньги там одни, без квартир, не скучали. Ну, понятно же! Любил человек Германию, жена у него там жила… Это не только с избранниками народа бывает. Жёны у наших богатеньких буратинок в Европе и Штатах в большом количестве новое отечество себе обрели. Кто в перелётном режиме, кто гнёзда свил… Вот — это как раз оказался тот самый случай. С гнездом. Что, собственно, и подвело, поскольку человек под санкции попал, так что имущество и активы его тю-тю. Орднунг. Сказано было евреев и цыган ариизировать — ариизировали. При Гитлере. Теперь велено русских, всех вер и национальностей — при Шольце. Ариизировали и их. Пока не всех, но лиха беда начало…

Это же дело такое — тут только начни. Во вкус народ входит быстро, а по Европе и Штатам недвижимости российских владельцев рассыпано — не сосчитать. Её едва ли не все, у кого в нашей стране деньги были, на всякий пожарный случай себе приобрели. Кто для личной приватной жизни, кто на продажу, кто сдаёт, кто под тёщу с тестем или родителей стареньких… А если всё вместе сосчитать, с отелями и ресторанами, магазинами и бензоколонками, автомойками и прочими бизнесами, да к этому счета приплюсовать, которые там автоматически у всех владельцев этого добра открыты, пускай даже не для того, чтоб краденые деньги на них сливать, а чтобы честно заработанные где-то держать и по любой, периодически возникающей необходимости, местными банковскими картами расплачиваться…

И-эх, какая у европейцев и американцев с той собственности и тех счетов конфискованных сейчас выходит добыча! Крупнейший приз в истории мирового пиратства и гангстеризма. Никакие испанские серебряные конвои или сокровища Мексики, Перу и индийской Голконды эпохи Дрейка, Моргана и Флинта рядом не стояли. И если кто-то думает, что коснётся это только российских денег, так он сильно недооценивает ребят, которые над этим работают. Украинские и казахские, узбекские и азербайджанские, туркменские и грузинские богачи распрощаются со своими авуарами в ту секунду, как придёт их черёд, а он придёт и скоро. И, кстати, арабов, индусов, китайцев и всех остальных, кто держит своё кровное, нажитое всей жизнью, на Западе, это тоже касается.

Нормально это. Грабь награбленное в самом, что ни на есть первозданном, исходном варианте. Как мафиози на Сицилии говорили? Грабить грабителей, являющихся грабителями грабителей, не грабёж. Депутат, с которого эта история началась, про такого рода поговорки, наверное, слыхом не слыхивал, а зря! Книги надо было читать, ещё при советской власти выпущенные, которые умные люди писали, тогда бы так не лопухнулся, заранее понимая, с кем имеет дело. И ведь, главное, почему народ наш, да и не только наш, в огромной своей массе так со счетами, домами, квартирами и прочими активами, которыми обзавёлся на Западе, вляпался? Репутация у них была хорошая. Много и талантливо сами себя расхваливали, противопоставляя именно нам в нашу послереволюционную пору.

Причём там даже и возразить особо было нечего. С нашими-то непрерывным конфискациями частной собственности, изъятиями золота и драгоценностей у всех, кого причисляли к числу буржуев, вечными денежным реформами, принудительными займами, по которым если кто-нибудь что-то и получил, так только в самом конце советской власти, да и то — кошкины слёзы. А реформа Павлова? А приватизация? А пирамида ГКО и дефолт? Ну и, понятно, как только смог народ, так попытался себя от родного государства и его наследников обезопасить, которые казались хуже любого врага. Оказалось — не хуже. Такие же. И это особенно обидно! Мы же им верили, искренне думая, что есть ещё такие места, где тебя не надуют и не ограбят. Оказывается — везде всё одинаково. Нет в этом мире совершенства…