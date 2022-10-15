Французы дико жадный, сквалыжный и закомплексованный народ

Кто не в курсе, французы в среднем дико жадный, сквалыжный и закомплексованный народ, причём сильно не любят всех, кто не они сами. Немцев, англичан, бельгийцев, австрийцев, турок… Да и тех, чьи страны когда-то входили в их империю, а потом входить в неё перестали, как Вьетнам, Алжир и много какие ещё в Северной Африке и Индокитае, они тоже не любят. Что вовсе не отменяет наличия у них отличной классической литературы, прекрасных замков и соборов (только не надо автору напоминать про «Центр Помпиду» и пирамиду Лувра — и то, и другое полная фигня), кабаре, театра, кинематографа, неплохих музеев, а также много чего интересного (но не по части кухни и их расхваленного выше крыши дураками вина). И, кстати, мужики у них, конечно, холёные, но бабы в основном страшнее ядерной войны. И пляжи их полное г-вно, как и курортные города при Лазурном берегу. Сочи, Ялта и Дербент на порядок круче Ниццы и Канн. А Махачкала и Грозный гораздо более европейские города, чем сегодняшние омагрибившиеся и африканизированные Марсель или Париж. Парадоксально, но факт!

Так вот, адресованное США высказывание Эммануэля Макрона, сделанное с нарочито суровым лицом, насчёт того, что драть за газ с европейцев вчетверо больше, чем с собственных компаний — мало похоже на дружбу, весьма симптоматично. Теперь он на Америку хвост поднимает, явно пытаясь соревноваться с поляками (немцев взрывы на «Северном потоке» уже списали в утиль) за право быть самым крутым в Евросоюзе… Нас он по Украине достал до печёнок, непрерывные звонки его Путину, которые уже получили в русскоязычном медиапространстве название «макронить» — такая же лабуда и откровенное политическое шулерство, как «Нормандский формат», но тут уж как есть. Вооружения, включая тяжёлую технику, Киеву Париж поставляет на потоке и французских военных, сражающихся против нас, на Украине полно (как и при Гитлере на Восточном фронте было). При этом Макрон откровенно говорит, что шарашить нам по Украине ядерным оружием (на фига?!) можно сколько угодно, он за неё вписываться не собирается. Не друг нам Франция, да и партнёр откровенно ненадёжный. И никому она не друг, включая Америку. Но жаба-то душит. Жим-жим, делает жаба. Вот он и сердится.

Нет, ну там, конечно, ещё много чего в загашниках. ВПК французский Штаты гасили, гасят и гасить будут, как ту свечку. По вертолётоносцам с нами (спасибо им за это большое — совсем Сердюков со своими «Мистралями» охренел). По подлодкам с Австралией. По самолётам с Швейцарией. И вообще, деньги для американцев хороши только в собственном кармане, а не в кармане не то, что партнёра и соседа, а даже члена одной с ними семьи, что драка демократов с республиканцами демонстрирует более чем явно. Бей своих, чтобы чужие боялись — принцип старинный и если он внутри Америки работает, с чего это он не должен Вашингтоном ко всем прочим, включая лягушатников, которых они всегда откровенно презирали и как могли притаптывали, применяться? Бедный Манолик! Шкворчит, как гусиная шкварка на сковороде, брови супит, слова какие-то говорит… Очень грозно, наверное, в зеркале выглядит. Почти как Максим Галкин, на которого многим похож. Может, им работами поменяться? А жён возрастных пусть каждый оставит себе собственную. Будет кому дома жаловаться.