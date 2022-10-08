Кстати, 24 февраля западники были реально уверены, что с Украиной будет всё кончено за неделю максимум. Они её тогда списали. Они ждали, что будут уничтожены транспортные узлы, энергетика, будут наноситься удары по военным и критически важным объектам в городах, вплоть до телецентров, офисов СМИ и инфраструктуры связи. Они реально ожидали, что через пару дней Украина превратится в тёмную, парализованную страну.

А Зеленский сбежит на запад и останется «легитимным президентом» в изгнании.

Но вместо этого увидели только точечные удары по военным объектам и бодро шурующие по Украине длинные войсковые колонны с неприкрытыми тылами.

И поняли, что пока Украину можно пока не списывать, а использовать по максимуму, на полную катушку. Потому что возможности сопротивления Украине были благосклонно оставлены. Братский народ ведь, а ВСУ — простые парни, которые должны были пачками переходить на «сторону света». Это как в 1941 году многие ждали восстания немецкого пролетариата, а этот немецкий пролетариат клепал танки и пулемёты для Вермахта и Ваффен СС.

Потом были удары по тылам российских войск, начались обстрелы приграничных районов самой России. А колонны ещё бодро шуровали. Да, была гениальная операция в Гостомеле, был кулак, нависший над самим Киевом. Но потом случился «жест доброй воли».

Вы что, не понимаете, с кем идёт война?

А она идёт с гибридом Гитлера и Бен Ладена, да на солидном подсосе от мощных военных и экономических держав. Да, они были готовы сдать Украину, ввести против России «бабушку всех санкций» и продолжать после потери Украины качать ситуацию в других регионах вокруг России. Но вот нафига, если ещё можно пользоваться Украиной?

Тут утешает только то, что русские не могут без ошибок в планировании. И эти ошибки часто приводят к катастрофам. В 1941 году враг был у стен Москвы, а Ленинград отрезан от большой земли. Это — цена ошибки.

Сейчас тоже совершили ошибку. И давайте признаем, что всё-таки далеко не такую, как в 1941. Но ошиблись сильно. Да и страна продолжает жить в обычном режиме. Что, кстати, не есть плохо.

Но ошибки надо исправлять. Быстро и решительно. Времени нет. Само не рассосётся. Не пройдёт. Это понятно?