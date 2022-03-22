Тяжело всё-таки иметь дело с высокопарными жуликоватыми провинциальными идиотами, которые каким-то странным образом оказываются на общественных и политических позициях, от которых зависят судьбы не только отдельных людей, но и целых стран. Взять, к примеру, того же Зеленского. Он, похоже, до такой степени заворожён тем, как на его выступления в западных парламентах реагируют, что стал себя воспринимать всерьёз. Иначе как объяснить, эскападу насчёт того, что если Россия с Украиной (естественно, в лице его гоповатой и явно неадекватной команды) не договорятся, итогом будет Третья Мировая война? После чего всем, судя по всему, должно наконец-то стать ясно, чего это он так извивается, упирается и выкаблучивается. Мировой войны не хочет…

Зеленского можно успокоить: война эта уже идёт. Причём вовсе не с ним, а с тем аморфным образованием, которое в российских СМИ обычно называют «коллективным Западом», имея в виду в первую очередь Соединённые Штаты и всех тех, кого они так или иначе смогли к этой войне против России (а в недалёком будущем и против Китая, о чём в Вашингтоне говорят совершенно открыто) привлечь. Многих при этом вопреки их прямым и непосредственным интересам, через силу и, что называется, «нагнув». Хотя далеко не всех, кого американцы хотели привлечь на свою сторону, им удалось заинтересовать, заставить, уговорить или шантажировать. Заметно по санкциям против России, к которым НЕ присоединилось множество стран, традиционно близких Америке.

Война эта протекает в основном в экономике и информационном поле. Попытки взорвать внутреннюю политику России или устроить путч, сместив её президента, не удались (как, впрочем, и в Белоруссии). Украине просто не повезло стать именно тем плацдармом и испытательным полигоном, на котором развернулось военное противостояние России и Запада. Последний при этом делает всё возможное, чтобы войска стран НАТО не столкнулись там с армией России напрямую, ограничиваясь тем, что подтравливает Киев на Москву, подпитывая его оружием, людьми (добровольцами или наёмниками — неважно) и деньгами. Но удары «Кинжала», «Бастиона» и «Солнцепёка» — сигнал именно силам НАТО, а не Зеленскому. Много чести было бы, на него и таких, как он, валентность тратить.

Там и «Калибров» бы хватило.

До чего в итоге дело в нынешней замятне дойдёт, сказать трудно. Зеленский играет своё шоу, меняя амплуа в зависимости от аудитории. То он невинная жертва, то пытается взять на испуг весь мир, то уверен в скорой и неотвратимой победе, то призывает украинцев терпеть и сплачиваться вокруг него, чтобы дождаться, пока западные армии ударят по России, то вновь и вновь просится в НАТО и ЕС, то клеймит их и заявляет о своём разочаровании этими структурами… И бесконечно врёт, врёт и врёт, крутит и вертит, финтит и лавирует, выкручивается и строит из себя невесть что. Если это и не лучшая роль в его карьере, то как минимум самая заметная. Жалко только всех тех, кого он как статистов на фронтах и в украинском тылу использует. Но не ему. Ему как раз никого не жалко…