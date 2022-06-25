Война — она для всех война…

Лето на дворе… Так и тянет написать что-нибудь проникновенное, в стихах. Тем более, только что годовщина начала Великой Отечественной войны прошла — для всего остального мира дата в принципе никакая, отсутствующая в календарях, а для тех, кто в Советском Союзе родился, День памяти и скорби. Траурная дата, памятная до боли в сердце, перевернувшая жизни всей страны, на которую даже в наше время мало кто покушается. Хотя время на дворе циничное, подлое, жестокое, продажное, в высшей мере пронизанное духом ревизии всего, что на протяжении трёх поколений составляло основу жизни нашего государства. Что называется, в чистом виде контрреволюционное время. Победили-таки окончательно мальчишей проклятые буржуины, а многие из них и сами буржуинами стали. Но память о войне — это святое для огромного большинства населения страны.

Даже у начальства хватило ума на неё не покушаться. Поскольку мало что осталось того, что народ объединяет, а ни новые праздники, ни старые-новые, типа дореволюционных религиозных, особо массам не заходят, старайся, не старайся, стой напоказ в храмах, ни стой. Может потому, что вера — она и есть вера, а религия и, тем более, религиозные организации, пускай даже самые традиционные или уверенно и умело косящие под традицию, отдельно, и люди это прекрасно чувствуют. Отчего, кстати, народ, склонный к высоким материям, то в восточную экзотику ударяется, то в западные церкви уходит, а то и в секты. Но это уже совсем о другом. Что до Великой Отечественной войны, не случайно о ней помнят так, как мало о чём в нашей истории. Про последнего императора талдычь, не талдычь — нет в его культ веры, да и особого уважения к нему нет, а память о собственных родителях, дедушках и бабушках — это святое.

«Бессмертный полк» это показал и доказал. И тут, надо признать — начальство оказалось способно почувствовать, увидеть и услышать то, что и в самом деле является «голосом народа», как ни пафосно это словосочетание звучит. Понятно, что не в кабинетах его придумали, и что чиновники низовую инициативу подхватили и перехватили, да и Б-г с ними. Но хоть не затоптали, и за то спасибо. Как и за сохранение памяти о войне. За борьбу с осквернением старых мемориалов и за новые, вроде памятника тем, кто сражался и погиб подо Ржевом. И тут намертво черта пролегла. Между теми, для кого Победа — это Победа и теми, для кого всё, с ней связанное — «победобесие». Теми, кто чтит память людей, которые воевал в Красной армии и в партизанах и тех, для кого герои — это власовцы и бандеровцы.

Никакого единства между ними нет и быть не может. Ни по вере. Ни по национальности. И Украина это окончательно показала. Не зря там сплошь и рядом народ в освобождённых от киевского режима, ВСУ и карателей из добрбатов районах, Знамя Победы поднимает. Не то, которое над Рейхстагом было, а его копии. Но оно для тех, у кого годами отнимали и до сих пор пытаются отнять их культуру, историю и язык — их знамя. И те, кто воюет с оккупировавшим эти земли бандеровским режимом, за спиной которого весь нынешний Запад — их армия. Российская она или подразделения ДНР и ЛНР, русские или чеченцы Кадырова, неважно. Что до тех, кого американцы, европейцы и их союзники, пытаются всеми силами спасти от разгрома… Не случайно от отдельных военных преступлений против мирного населения режим Зеленского перешёл к массовым. Агония у него наступает. Как у Третьего рейха в 1945-м.

Массированные удары без разбору по мирным населённым пунктам, где нет ни военных объектов, ни наступающих российских войск — это именно агония. Любой покинутый ВСУ город, посёлок и любая деревня для них — мишень. Именно отсюда тактика «живого щита», когда в заложники берутся все, кем можно прикрыться. Убийства, грабежи, пытки, в том числе военнопленных, и изнасилования. Диверсии и теракты, в том числе против российских объектов, всё чаще с применением беспилотников, с попыткой перенести военные действия вглубь России. Запреты на преподавание в школах русской литературы и русского языка, тем более бессмысленные, что шансов на то, что в той же Одессе или Николаеве, где они были введены, к началу учебного года 1 сентября эти сволочные расистские указы ещё будут действовать, нулевые. Но кто о таких вещах в разгар агонии думает!

Просто в Киеве видят, что на освобождаемых территориях жизнь налаживается. Военно-гражданские администрации работают, а население, поверив в то, что больше никаких отступлений не будет, выстроилось в очередях за российскими паспортами. Притом, что с контролируемых киевским режимом территорий украинское начальство вывозит за кордон всё, что только можно — и не только родню, жён и детей, но и золотовалютные резервы, зерно, наличность… Было уже. В Гражданскую было, в Отечественную, когда коллаборационисты и нацистские функционеры поняли, что им не удержаться и главным стало — успеть уйти на Запад, под крыло «союзников». А что будет, когда населению Украины станет ясно, какие потери понесли ВСУ, оттягивая конец режима Зеленского?! Порвут ведь на части «пана атамана», в какой угодно Малиновке. И всех его «попандопулов» с ним вместе порвут.

Лето. Вечереет. На Украине опять война — в третий раз за сто лет. И ещё никто не сказал, что она не перекинется на Европу, экономику которой американцы в своей борьбе против России, втянув её политиков в столь любимые ими санкции, с удовольствием ухайдакали. Да и что касается самой Америки и примкнувших к ней англичан, канадцев, японцев и прочих австралийцев, никто не сказал, что их всё обойдёт стороной. При нынешних-то технологиях… Что там насчёт недопустимости и невозможности ядерной войны политики и дипломаты талдычат? Скоро увидим, если так дальше дело пойдёт, и в самом ли деле она так уж недопустима и невозможна. Как когда-то, давным-давно автор написал, под впечатлением торжеств в Москве, по случаю Дня Победы в 1995 году, на которые все мировые лидеры съехались, “войну выигрывают танки и солдаты — победы делят генералы и жульё”.

Этими, к сожалению точными словами, заканчивалась первая строфа того давнего стихотворения. Рефрен последней был чуть изменён, в нём было сказано: «победы делят президенты и жульё». С тех пор, когда это было написано, больше четверти века прошло. Президент в нашей стране другой и это хорошо — по нынешним временам ни на Горбачёва смотреть, ни Ельцина вспоминать не то, что не хочется — тошно. Сколько надежд оба они обманули, сколько глупостей понаделали — их сейчас и разгребаем, в том числе на Украине. Да если бы ей одной закончилось! Жулья же стало только больше. И нашего, внутреннего, и не нашего, иностранного. Такой толпой сейчас рвутся в миротворцы, чтоб только не дать снести нацистский киевский режим, дать ему хоть какой-то шанс, позволить сохранить под своим контролем хотя бы небольшую часть территории нынешней Украины, с которой можно было бы продолжать угрожать России и пытаться её уничтожить…

Собрать бы их всех, хотя бы наших чиновников и политиков, министров и олигархов, деятелей культуры и не пойми каких общественников, которые из себя «лагерь мира» строят, да бросить на передовую, в штрафбаты. Так ведь все откупятся. Им не привыкать. Что до иностранных «миротворцев», вне зависимости от чинов, должностей, стран и организаций, которые они представляют, до того охота, чтобы когда они в Киев к Зеленскому на рандеву приезжают, приходилось бы им в бомбоубежищах отсиживаться, прячась от российских «Калибров»… Глядишь, быстро поиссяк бы поток оружия и военной техники, которая с Запада на Украину идёт. Да и Донбасс бы обстреливать перестали. И, кстати, раз уж в голову пришла такая здравая идея, чего Киевом или Львовом ограничиваться? Чем Лондон, Берлин, Париж, Варшава и Вашингтон хуже? Коли идёт война, так пускай она для всех них тоже будет война!