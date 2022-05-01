Война войной, а 1 мая никто не отменял. Праздник весны и труда, между прочим! Причём празднуют его по всему миру, включая страны, которые никак нельзя заподозрить в приверженности идеалам рабочих, крестьян, а также партийных и идеологических работников, которые в основном тех, кто непосредственно трудится в этот день нагружают лозунгами, призывами, знамёнами и транспарантами. Ну и, понятное дело, портретами вождей — у кого какие. При этом сам по себе праздник хороший, понятный и для народных масс привычный. Кто на пикник по хорошей погоде (шашлыки приветствуются), кто картошку сажать, кто просто в гости, кто родными фазендами заниматься, как в нашей стране со времён сериала «Рабыня Изаура» повсеместно дачи зовут.

Нет, понятное дело, что есть места, где 1 мая — день демонстраций и встреч мудрого и прозорливого руководства с верными ему и идеалам строительства коммунистического общества трудящимися. Трибуны, и мавзолеи, нарядно одетые трудящиеся внизу, проходящие колонна за колонной в нерушимом строю, строго и внушительно, но, представительно и неброско выглядящие вожди вверху, чтобы были отовсюду видны трудящимся… Бескрайнее небо над головой, красные знамёна, молодёжь с горящими взглядами и чистыми помыслами, почтенные старики на заслуженном отдыхе у телевизионных экранов и на лавочках у подъездов… В общем — идиллия. Коммунизм ещё только на горизонте и горизонт этот, как хорошо известно, недосягаемая воображаемая линия, но выпить за него можно здесь и сейчас.

Интересно, кстати, как проходит 1 мая в Китае или Вьетнаме? У нас с этим тоже проблем не возникает, хотя и в скромных, по сравнению с советскими временами масштабах, но вот там… Благо, на Востоке праздновать умеют, а у китайцев красный цвет и безо всяких идей социализма и коммунизма считался праздничным. Одни только их традиционные свадьбы чего стоят! Впрочем, красные знамёна в виде реплик Знамени Победы и у нас с начала военных действий на Украине массово вернулись в обиход. Не зря их так тамошние нацисты ненавидят. Одна только история с бабушкой, красным знаменем и ВСУшниками, которые его топтали, чего стоит! Как раз для Китая, под то, что Зеленский Пекину предложил быть одним из гарантов будущего его режима.

Нет, мы, конечно, для китайцев тоже ревизионисты, но красные знамёна у нас не сжигают и не топчут, как на Украине, память о войне хранят свято и не случайно торжества в День Победы и шествие «Бессмертного полка» — традиция общенародная. Пытаются её все, кому не лень, обгадить, пытаются — ни черта не выходит. А вот на Украине вышло, по крайней мере, на уровне государства. Ну, какое государство, такие у него памятные даты, герои и знамёна. Так что, не стоило бы Зе и его команде с такой самоубийственной ненавистью всё, что было в украинской истории до «Майдана» перепахивать. Глядишь, ещё бы и поправили страной. А так, в качестве инструмента империалистического англо-американо-польского интернационала — никаких шансов. И 1 мая это особенно заметно!