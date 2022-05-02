Россия — империя, и не важно, как на протяжении своей славной тысячелетней истории она называлась — Российской империей, Союзом Советских Социалистических республик или Российской Федерацией. Важно, что на протяжение этой тысячи лет, мы, многое множество народов живём на территории 1/6, ну или 1/7 части суши по единым законам и народам нашим внутри нашего государства не тесно. У нас в России научились уважать традиции сограждан.

За тысячу лет разное бывало, но то, что мы вместе и нам не тесно, — уникальное явление в мировой практике.

Для историков и правоведов засеяно не меренное поле для исследований и размышлений — как это получилось, но факт остаётся фактом — мы вместе.

Вместе и сейчас, на Украине, рука об руку воюем с Антироссией — православные и мусульмане, евреи и буддисты.

Сегодня наши братья русские мусульмане празднуют один из самых главных дней исламского календаря — Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр — Праздник разговения, в честь окончания поста в Священный месяц Рамадан.

Давайте искренне и уважительно поздравим братьев и напомним друг другу — что это за Праздник разговения, его историю и как его праздновать.

Исламский календарь лунный. То есть, для отсчёта времени и ритуальных действий за основу взяты фазы луны. Точкой отсчёта мусульманского календаря стало событие произошедшее 16 июля 622 (по юлианскому календарю) — Хиджра — переселение пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует!) и первых мусульман из Мекки в Медину.

Рамадан — девятый месяц календаря Хиджры, в переводе с арабского означает «палящий зной», «сжигающий», «жаркий». В этот месяц соблюдающие мусульмане постятся, не принимают ни пищи ни воды, в светлое время суток — от начала утренних сумерек до захода солнца. Кроме этого непростого испытания соблюдающий мусульманин обязан молиться Всевышнему и не совершать греховных действий. От весьма жёсткого поста освобождаются душевнобольные, дети, больные и пожилые люди, путешественники, беременные и кормящие женщины.

В ночь Праздника разговения — Ночь аль-Кадр, когда согласно исламской Вере молящемуся пророку Мухаммаду явился ангел Джабраил (в христианских и иудейских традициях отождествляется с архангелом Гавриилом) и передал ему первые пять аятов суры аль-Аляк, священной книги Коран. В Ночь Могущества принято просить прощения у Бога за совершённые грехии читать Священный Коран. А так же совершаются жертвоприношения и мясо жертвенных животных раздают бедным семьям.

Ещё раз поздравляем правоверных мусульман с Праздником и напоминаем всем согражданам — наша сила во взаимном уважении традиций!

Православные принимают радость мусульман, а мусульмане, в свою очередь, уважают традиции не мусульман. Деликатность в принятии традиций соседа и согражданина — залог мира и братства в нашей семье народов. С Праздником!