Да всё просто. Уже писали об «украинизации Европы» и это очередной её этап. Ряд стран Европы отказался от покупки газа за рубли и это значит, что формально поставок газа туда не будет. Стоит заметить, что всё это по большей части страны неиндустриальные, достаточно бедные. Ну, разве что Чехия там что-то производит, более-менее значимое.

В то же время, промышленные локомотивы Европы, такие, как Германия и Италия — газ покупать за рубли согласны. Кроме них газ будет покупать Венгрия и Словакия. И вот тут будет работать украинская схема, когда страны, отказавшиеся от российского газа, будут покупать газ венгерский, немецкий, итальянский и словацкий. Но всем при этом понятно, чей это газ.

Эти страны за газ будут сильно переплачивать, чем если бы покупали его напрямую. Но, такое уж евроатлантическое единство, надо терпеть. Сладко там не будет, потому что спотовые цены будут заоблачными и население этих стран влетит в копеечку. Вот в Латвии уже объявили, что плата за отопление повысится минимум в два раза, а кроме этого — и горячая вода.

Впрочем, в латвийском городе Резекне народ летом за горячую воду переплачивать не будет. Потому что принято решение на тёплый период года её отключить. Всё равно ведь тепло, да?

Голос Мордора