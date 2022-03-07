Интересный вопрос: почему мы во многих сферах до сих пор действуем так, как привыкли в мирное время? Вообще-то, если кто не понял, война на дворе. Мировая война. И не России с Украиной, а Соединённых Штатов с нами, Китаем и всеми прочими, кого им то ли подмять под себя не удалось, как Иран, то ли из-под них выворачиваться начали, как Россия, то ли вот-вот такую массу наберут и такие зубы отрастят, что к ним и не подойдёшь, как Китай. Украина здесь не более, чем испытательный полигон для проведения дерусификации (вполне успешной) и плацдарм, с которого нужно было Россию атаковывать, что удалось только частично: наша армия сработала на опережение и продолжает зачистку украинской территории по всем направлениям.

Больших провокаций с массовыми жертвами среди гражданского населения пока не случилось (хотя вариантов ещё остаётся много). Химическое и биологическое оружие (лаборатории свои американцы успели ликвидировать, но кое-где наследили, так что информация есть), ядерные объекты, гидроэлектростанции и много чего другого дают для этого широкий спектр возможностей. Плюс взрывы и обстрелы жилого сектора, взятие заложников из числа мирных жителей, в том числе иностранцев, обстрелы людей, пытающихся выйти по гуманитарным коридорам и много чего ещё. Ну и, понятно, издевательства над попавшими в плен российскими военными. Голов на камеру им пока что показательно не отрезают, а так — чистая Сирия.

Население либо зомбировано, либо пережидает, боясь, что российские военные уйдут, а люди останутся один на один с недобитыми нацистами — то же поведение, что и у израильтян с палестинцами и ливанцами, когда ЦАХАЛ проводит очередную военную операцию в Газе, на Западном берегу или в Южном Ливане. Понять можно. Сегодня человек за российской гуманитарной помощью придёт, а завтра у него семью вырежут. И заверения Путина в том, что никто Украину оккупировать, расчленять и контролировать не будет, людей, которые там живут, пугают больше всего. Получается, наши пришли и ушли, а вся недобитая ими сволочь завтра вернётся и мстить будет. И чему тут радоваться? Хотя с точки зрения политиков и дипломатов звучит и выглядит это хорошо.

Понимали бы они хоть что-то в реальной жизни, все эти политики и дипломаты… Никак с мирных на военные рельсы перестроиться не могут. А может быть не хотят или не умеют. Это как с диплодоком. У него голову откусят, а ноги всё ещё идут по инерции. Ну, или как с сомом или акулой, которую поймали, выпотрошили и на куски уже разделали, а голова всё зубами клацает и запросто может палец отхватить. А если рыбина большая, то и руку. Вот и с дипломатами так. В 2014-2015 годах так было, с признанием новой украинской власти и с «Минскими соглашениями», которых никто с самого начала на Украине и не собирался выполнять: кинули и не поморщились. Да и сейчас… Любые переговоры Киев использует только для того, чтобы протянуть время, перегруппировать силы и отыграть что-то в свою пользу.

Тут ещё столько можно сказать… Но для этого ещё будет время, пока идут бои. А то, когда острая фаза конфликта закончится, вылезет из углов вся та наша начальственная сволочь, которая со времён Горбачёва сидит на руководящих постах, осмотрится — поначалу осторожно, осознает, что голов им откручивать никто не будет, и снова заведёт свою шарманку. Так и после Гражданской было, и после Великой Отечественной. Г-вно не тонет. Напоследок же скажем лишь, что, судя по тому, как всё на Украине развивается, её надо зачищать всю, до бывшей советской границы. А то много теоретиков развелось, которым дело делать сильно лениво и очень хочется Галицией вообще не заниматься. Оставить-де Западную Украину американцам с европейцами и почивать на лаврах… И если это сделать, именно оттуда новая война и начнётся. Слишком туда много нациков набежало. А помойные вёдра выбрасывать надо и периодически мыть. Иначе зараза по всему дому пойдёт.