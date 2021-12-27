Насколько можно судить, война на Донбассе приближается. В западных СМИ искрит так, что запах дыма и гари аж до Москвы доносится. Политики тамошние тоже себя ведут как ушибленные по головам пыльным мешком — по немцам и полякам видно. С Карибского и Берлинского кризисов такого не было. То есть после Хрущёва. Ну, что будет, то и будет. При этом ситуация объективно такова, что драки не избежать, хоть тресни. На Украине у Зеленского рейтинг плох, так что ему военное положение надо вводить по-любому. Обещал он избраться на один срок, не обещал… Вошёл человек во вкус власти, ещё хочется, да и с адекватностью у него очень и очень плохо, судя по ролику, где он сам себя с Новым годом поздравляет. Наркотики всё-таки крайне разрушительно влияют на организм.

Втянуть в драку с Россией ему нужно всех, кого он только сможет. Американцы, англичане, турки, поляки с прибалтами… Ему всё равно, а у каждого там свой интерес, тем более, что Запад не един, да и в каждой из перечисленных стран своих авантюристов хватает. Заметно по информации о подготовке американцами на Донбассе провокации с химическим оружием, возне англичан в Приазовье и вбросах насчёт готовности Турции стать ударным кулаком НАТО, в случае начала войны на Украине. Отечественные скептики по этому поводу с обычным для них глупым оптимизмом вспоминают про наше ядерное оружие. Зря. Никого оно за 30 лет после распада СССР ни от чего не удержало, так что те, кто сейчас на Западе и в Турции занимаются Украиной, его в расклад просто не принимают.

Что до того, как устроены мозги у тамошнего начальства, по крайней мере, у политиков и дипломатов, заметно по той же Германии, где новое правительство с суицидальным упорством не только блокирует ввод в строй “Северного потока — 2″, но и собралось в самом начале зимы глушить последние АЭС. Сроки ими были поставлены? Были. Те, кто их ставил, прорвались к власти? Прорвались. Ну, так и нечего их за руки хватать. Теперь они решать будут, как будет жить Германия! Вот и с Украиной так же. И с отношением к России. Там тоже все планы свёрстаны: как Путина на президентском посту менять, неважно даже, на кого, как наша страна на части развалится — и конкретно на какие. Опять же, слабеет Запад и НАТО слабеет. Им надо побыстрее всё успеть. Так что интересный впереди будет Новый год.

Впрочем, вполне вероятно, что главные провокации будут приурочены не к самому Новому году (хотя и это не исключено), а грянут чуть позже. Скажем, когда Путин в Китай на Олимпиаду уедет. Один раз так уже было, когда Саакашвили в Грузии на Южную Осетию решил напасть, подгадав именно тот момент, когда В. В. был в Пекине. Чем не пример для того же Зеленского? И тут не стоит надеяться на анонсированные переговоры с американцами по безопасности. Будут тянуть время и морочить голову, а потом умоют руки, как они всегда и делают. Удар ВСУ и западных наёмников, с турками или без, по Донбассу ничем Вашингтону, Лондону, Берлину, Парижу, Анкаре и Варшаве не угрожает? Не угрожает. Разве что Киеву, а его они в расход спишут. Такие пироги, однако, сейчас на столе…