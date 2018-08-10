Буднично и незаметно Дмитрий Анатольевич пригрозил войной Соединенным Штатам Америки.

“Мы будем рассматривать новые экономические санкции как объявление войны России и подготовим свой ответ экономическими, политическими и иными средствами”.

Учитывая что 10 лет назад именно Димон без всякой гибридной шелухи, позорных “ихтамнет” и прочего путинского многословия просто бросил танковые колонны через Рокский туннель и безжалостно уничтожил грузинскую государственность, комментарий второго человека в государстве звучит довольно тревожно.

А то, что обыватель пока не обращает внимание даже на курс доллара, который уже – 67, так это всегда так. В войну традиционно никто не верит.