Нужно менять девочек

И ещё о теракте на Крымском мосту. Согласно старинному одесскому анекдоту, если в бордель не ходят клиенты, надо не переставлять мебель и не организовывать рекламные кампании на Деребасовской и Пересыпи, а менять девочек. Но с другой стороны, согласно старинной еврейской майсе, когда у крестьянина дохнут куры и ни один из советов раввина не помог: уже и курятник перестроили, и в зелёный цвет его покрасили, и дверь сделали круглую, а куры, заразы такие, всё равно все сдохли, так вывод из этого ребе сделал только тот, что ему лично, конечно, очень в этой ситуации жаль, но не кур и не мужика, а того, что столько хороших советов он ещё дать по этому поводу не успел! И наконец, старинная же, но оттого не менее справедливая мудрость от Якова Кедми: импотент не потому не может, что он не хочет. Он очень даже хочет. Ему просто нечем.

Мир от этого теракта не только не вздрогнет и не опомнится, но даже и глазом не моргнёт. Разве что многие порадуются. Подумаешь, у русских мост взорвали, который в Крым ведёт! Им же его давным давно обещали взорвать, ну, так свои обещания те, кто их давал, с успехом и выполнили. Не более того. Вывод: укры молодцы, надо их и дальше прокачивать, поддерживать и использовать, а русские — терпилы, можно их глушить и гнобить сколько угодно, пока от них вообще ничего не останется. Ничего особо страшного никому не сделают, только языками в очередной раз потреплют насчёт «красных линий», да картинки всякие будут демонстрировать. И что с той трепотни и тех картинок кому-нибудь в этом мире особенно плохого было или будет? А что они насчёт своей высокой ответственности за судьбы мира много говорят, так тем более, значит ничего дурного от них, хоть сто раз Россия ядерная держава, ждать не приходится.

Классик что писал насчёт того, что от медведя ужасов ждали, а он чижика съел? Ну, так это как раз про нас, сегодняшних. И про ту систему управления, в которой мы ныне пребываем. А что хоть что-нибудь в ней изменится, мало кто верит и все основания на это у населения есть. Не случайно главный вопрос текущего момента: а у нас на самом деле всё то, о чём говорит начальство, есть, или ничего этого на самом деле нет? И этим вопросом задаются далеко не только лоялисты, вроде автора, но и самые, что ни на есть откровенные враги. Флагманский корабль Черноморского флота на дно пустили? В ответ ничего. Дарью Дугину в Москве взорвали — ничего. Ладно, тогда целый «Северный поток» взорвали — тоже ничего. Теперь вон, Крымский мост. С учётом бардака и отступлений на фронтах, странных формулировок, насчёт «перегруппировок» и прочей ахинеи, как-то сильно напрягает. Не хочется опять под Химками и на Волге врага останавливать. Тем более с учётом анонсированных превентивных ядерных ударов, «грязной бомбы» Зеленского и прочих радостей нашей нынешней жизни.