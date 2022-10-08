Рэпчик в лондонском метро

Оксимирон и Глуховский — теперь враги России, если обойтись без юридических эвфемизмов. Обоих признали иноагентами, и лучше поздно, чем никогда, но вот точно другого выбора не бывает, и нельзя что-нибудь сделать попросту вовремя?

Ме-е-едленно, со скрипом, пополняется база официально признанных иноагентов — такое ощущение, что там целые дела в тысячу папок изучаются перед оглашением вердикта. Потом комиссия заседает, долго заседает — ждет, когда каждый ее участник изнасилует себе мозг полным собранием сочинений очередной балаболки, и только потом поднимают таблички, как в КВН.

А ведь достаточно бегло взглянуть на их персональные ленты и послушать высказывания за полгода. А конкретно по Глуховскому вердикт можно было вынести еще на основании его самых первых писулек, гордо названных книгами. Что ж, пожелаем Мите, чтобы его персональная вселенная была так же гармонична, красива, логична и изящна в деталях, как «вселенная» Метро. И чтобы там жил Оксимирон.