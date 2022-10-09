{ 9 октября 2022 }

Орбакайте отменила свои концерты в России

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Скандалы]  

Вчера активно форсили фрагмент выступления Кристины Орбакайте или ее двойника на праздничной вечеринке в Крыму. Подписи были разные, самым большим успехом пользовалась версия с днем рождения неизвестного мэра который не стал отменять торжества из-за какого-то там моста.

О достоверности судить не рискнем (хотя даты рождения мэров можно и проверить, пока не поменяли), и если правда, то речь, вероятно, уже о будущем бывшем мэре, и так совершенно правильно. Зато уже с утра ворвалась новость: Кристина Орбакайте отменяет все свои концерты в России и остается дома, в Америке.

Можем лишь приветствовать эту новость, хотя в чем-то Кристину даже жаль. С детства забитая волшебными пенделями, как будто не свою жизнь живет и не свое место занимает. Может, хоть сейчас отдохнет, ведь сложно представить ее концерты где-то за пределами России. Макаревич, LittleBig и все остальные не дадут соврать.

НЕВМИНКУЛЬТ


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