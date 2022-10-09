{ 9 октября 2022 }

Началась «Артмиграция»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

В Екатеринбурге открылся фестиваль молодой режиссуры с прекрасным названием «Артмиграция». И речь совсем не о новых грузинскоподданых мастерах живописи смайликами на кофе — просто фестиваль нацелен именно на региональные кадры, а в этом году еще и проходит, наконец, не в Москве.

Собрание очень мощное — 400 участников со всей страны. Но от оценок воздержимся — уж больно своеобразные вещи привезли сюда некоторые коллективы. Заголовки вообще звучат манифестом: «Враг народа», «Танцующая в темноте», «Свободный Тибет»… Потом вроде вчитаешься в аннотации — понимаешь, что, может, и на воду уже дуем, устав от сценической гнили.

Хотя если даже на открытии показывают байопик об Александре Галиче — не только талантливом барде, но и активном пропагандисте насквозь лживого радио «Свобода» — может, и не на воду вовсе. Будем верить, что просто инерция, но хорошо, если грамотные люди присмотрятся и помогут отделить мясо от мух. Еще одно поколение театралов мы не можем себе позволить потерять в хорошо оплачиваемой диссидентской вони.

НЕВМИНКУЛЬТ


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