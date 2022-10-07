Зеленский предложил нанести превентивный ядерный удар по России

О чём нам говорит откровенный на удивление призыв украинского президента Зе к НАТО нанести по России превентивный ядерный удар? Повторим для тех, кто с первого раза не понял: ПРЕВЕНТИВНЫЙ! То есть, о чём он нам говорит, помимо того, что у Зеленского явный передоз, либо кокаин, который ему в этот раз поставили, был несвежий или попросту не того качества — к примеру, палёный? Кстати, бывает ли вообще поддельный кокаин? Хотя на Украине бывает всё, что угодно… Тройную очистку, через сечку из маковой соломки, куриный помёт и навоз кастрированного хряка — и будет, как родной, с Боливии… Только не забыть, что боровок должен быть именно кастрированным, иначе приход не тот будет! Ну, или можно перед употреблением кастрировать самого клиента — в случае Зеленского можно и без наркоза. Тогда какой угодно зайдёт, можно биться об заклад.

Так вот, не есть ли это свидетельство того, что пана атамана Грициана Грического, который до смерти хочет быть Таврическим, в роли которого подвизается наш герой, пора мочить не то, что в сортире, как в своё время рекомендовал поступать с исламистскими террористами его главный противник, с которым он ни о чём переговоры вести более не намерен (как будто, когда он их раньше вёл, пёс шелудивый, был хоть какой-то шанс, что кто-нибудь на Украине какое угодно соглашение из тех, которые она заключала с Россией, выполнит)? Не секрет ведь, что его кокаинистое нынешнее президентство всея Украины, реинкарнация императора Наполеона и Че, владыка всего, что в жовто-блакитной стране движется и не движется, коли только сможет, всё, до чего дотянется, уничтожит под корень, глазом не моргнёт и носом не шмыгнет! Причём с такой гарантией, какую британские банки даже гетману Полуботку с его бочонками золота не давали, имея в виду его и его потомков показательно кинуть.

Почему он ещё жив с такими заявлениями, геноцидом своего собственного населения, далеко не только русского, планами на привоз в Москву грязной ядерную бомбы и публикациями в открытом доступе инструкций по её изготовлению, а также обстрелами Запорожской АЭС и терактами на ней, коли уж именно он и есть тот самый ядерный террорист, насчёт которого Америка так долго беспокоилась, ища его то в «Аль-Каиде», то в Иране?! Совершенно непонятно. Тем более, что западная пресса нам все уши прожужала, что мы на Украине вот-вот применим тактическое ядерное оружие, после чего они по нам ка-ак жахнут! И ведь в самом деле жахнут, к бабке не ходи. Благо, у Штатов есть чем, хотя и насчёт Зеленского обманываться не стоит. Украина не Монголия и не Буркина-Фасо, собрать А-бомбу для неё не проблема и для этого там всё необходимое с советских времён было и есть.

Может, конечно, автору это только кажется, но что-то давнее, хорошо забытое из личного опыта, полученного в молодости, ему подсказывает, что не бьют только того, кого сильно боятся. И нас, с нашими вечными «красными линиями» и «выражениями озабоченности» давно бояться перестали не только американцы, англичане, поляки и прибалты, но и украинское руководство, которое явно полагает руководство российское чистой воды терпилами и балаболами, не стесняясь Россию как угодно троллить. Не то, чтобы это прокатывало, но схема знакомая по классическому гоп-стопу. Выпускается вперёд в качестве провокатора мелкий нахалёнок-оторвыш, которого не жалко, а все остальные, матёрые, ждут за углом. И тут главное не пропустить момент, когда их всех начать калечить пора. А то ведь можно и не выжить… Тот самый случай, только в политике.