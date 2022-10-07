Швеция завершила расследование аварии на «Северных потоках»

Швеция объявила, что она завершила расследование аварии на «Северных потоках». Причём российских специалистов шведы к этому процессу и близко не подпустили. Ну, кто бы сомневался… Интересно, какие выводы ими будут озвучены? Какие именно доказательства того, что это сами русские сделали, шведы предоставят? Акваланг и командирские часы с дарственной надписью «Петрову и Баширову от Путина с юбилеем и в благодарность за службу Родине»? Отпечатки пальцев Медведева на обломке взорванной трубы, поднятом с морского дна? Визитную карточку Патрушева со следами тротила и «Новичка»? Видеозапись, сделанную совершенно случайно оказавшейся в момент диверсии по соседству с местом её проведения американской съёмочной группой, на которой будет ясно видна российская подлодка, вся разукрашенная триколорами и эмблемами Минобороны, которая по российским трубопроводам торпеды запускает?!

Впрочем, что гадать. А вот в чём можно быть точно уверенными, так это в том, что ничего, порочащего американцев, англичан, поляков и украинцев ни на на дне, ни в записях спутникового наблюдения шведские следователи не обнаружат. Не для того Швеция вступать в НАТО собралась, отказавшись от нейтралитета, которого придерживалась с 1815 года, чтобы будущих партнёров по Североатлантическому Альянсу и их украинских протеже подвести. Понимать надо! Кстати, со сбитым на Украине малайзийским «Боингом» у Нидерландов точно так же было и есть. Ворон ворону глаз не выклюет. Они только над нами кружат. И — раз уж речь про несчастный «Боинг» и гибель его пассажиров зашла, что там с судом, который должен был после стольких лет расследований с этой трагедией разобраться и вынести справедливое аргументированное решение? Вынес? Без учёта российских данных, которые голландцы отвергли с ходу и почему-то без американских спутниковых, которые те наотрез отказались предоставлять…

Во всей этой истории интересно только одно: когда «Турецкий поток» вместе с «Голубым потоком» грохнут? Совсем скоро, или поближе к выборам, чтобы Эрдоган, у которого сложно с экономикой, национальная валюта рухнула и инфляция зашкаливает, наверняка провалился и перестал быть президентом, а Турция на веки вечные осталась без российского газа и, главное, перестала его в Европу поставлять? По северному направлению экспорт «Газпрома» успешно обнулили. А почему он по южному должен продолжать Евросоюз снабжать?! Делов-то… Напрямую, через Черноморские проливы, контролируемые турками не зайдут, так через Болгарию, Румынию или ту же Украину смогут. Благо, у Турции с Грецией война на носу — греки турок отвлекут, если что. Там тоже драка за шельф — Турции весь её военный флот против Греции понадобится, а он у неё, конечно, изрядный, но не безразмерный. Так что всё самое интересное ещё впереди. Интересно, если это произойдёт, новую диверсию тоже шведы расследовать будут у которых с турками сильно горшки из-за курдов побиты? Наверное, да…