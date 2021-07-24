Расследование последствий сильных ливней в Германии

Расследование того, почему именно в Германии, самой богатой стране Евросоюза, последствия недавних сильных ливней оказались такими катастрофическими, проведенное местной прессой, впечатляет. Оказалось, что система предупреждения, после её модернизации, не выполняет своего прямого назначения. Да, смс-сообщения шли и дошли адресатам. Только толку от них было? Люди спят, телефоны выключены, а к ним прилетает смс-ка, смысла в которой… Старые добрые сирены, из соображений экономии, и чтобы никого не пугали и про войну не напоминали, давно демонтировали. Исключительно новые, современные способы предупреждения теперь стоят на службе жизни и здоровья немецких избирателей и налогоплательщиков. А что они никого не спасают и ни о чём не предупреждают — это уже другой вопрос.

Помимо этого, в Германии так развита демократия, а заодно и связанная с ней бюрократия… Всё, что нужно срочно сделать, обсуждается годами и в результате не делается вообще. К примеру, целый ряд проектов, посвящённых отводу паводковых вод в наиболее пострадавших районах, не был реализован из-за возражений экологов или защитников исторического наследия. Дискуссии шли и шли, никакие предлагаемые строителями защитных сооружений варианты инициаторов этих дискуссий не устраивали. Куда торопиться? Наводнений в Германии давно не было. Так что, когда они пришли, ничего не было готово. Не та уже Германия. Совсем не та. Интересно, а те политики и чиновники, кто непосредственно во всём этом виноват, своё получили или ещё получат? Да, впрочем, с чего бы…

Ну и, наконец, выяснилось, что после того, как на Германию, благодаря канцлеру Меркель, свалились под видом беженцев миллионы мигрантов из Африки и с Ближнего и Среднего Востока, деньги, предназначенные на строительство защитных сооружений от паводков, были перенаправлены на их приём и обустройство. Целиком или только частично, отдельный вопрос. Очень разумный подход. Самим себе и всей стране устроить вынос мозга в особо крупных размерах, с непредсказуемыми последствиями, а потом кратно усугубить ситуацию. Зато бороться за экологию до посинения, как делают их «зелёные». Интересно, если сейчас вместо бульдозеров и грузовиков подключить к разбору завалов и спасению людей исключительно экологичную технику: на ветряках и солнечных батареях, как она сработает?

Проще продолжать гнать туфту про глобальное потепление. Хотя ничего экстремального с климатом ни в Германии, ни в других странах Европы, не произошло. Обычные осадки. Просто воде деваться некуда. Что не забетонировано и не заасфальтировано, то застроено и освоено, вопреки всем предупреждениям о том, что нужно беречь пойменные земли. Сколько их осталось в Европе? Ну, а в Германии как-то всё вышеперечисленное вместе собралось. Самая развитая демократия Евросоюза, самая крупная его экономика — вот и результат. Странно ещё, что во всём, что там происходит, нас и Китай не обвиняют. Хотя это ещё впереди. Что-что, а врать насчёт нашей вины во всём на свете, немецкие СМИ учить не нужно. Придумают. Китайцы, конечно, для них новый объект внимания, но это ненадолго. Им тоже достанется…