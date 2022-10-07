Владимиру Путину 70 лет, из которых более 20 он руководит нашей страной — не так уж важно, в каком качестве. Его обожают или ненавидят, стремятся попасть к нему на глаза и запомниться, чтобы сделать карьеру, или на всякий случай держаться от него подальше, чтобы не вылететь с занимаемого поста вперёд собственного визга. О нём пишут книги и на него рисуют карикатуры. В его адрес несутся славословия (иногда от души) и проклятия. Ну, а на Западе он вообще фигура демоническая, мифологизированная и превратившегося в глазах тамошних политиков, прессы и той части местной публики, которая отчего-то доверяет этим политикам и этой прессе, в того самого человека, из-за которого у них всё происходит так косо и криво, как происходит. А вот если им удастся его убрать, всё у них сразу наладится. Ну, на самом деле не наладится-то ничего, но это уже другой вопрос…

Между тем, он очень и очень неплохой президент нашей страны, хотя автор вообще относится к политикам, в том числе первого ряда, без особого придыхания. Ну, так Путин, как это ни странно звучит на первый взгляд, и не политик. Государственный деятель — да. Национальный лидер — да. Фигура более чем историческая, притом, что он находится в центре событий общепланетного масштаба и многие из них сам инициировал — да, конечно. Но политик?! Увольте. Политики — это Макрон, Шольц, Трасс, Байден, Лапид, наконец. И тут бывают исключения: Лукашенко, Эрдоган, Моди или Си Цзинпинь пришли к власти через долгую политическую или партийную карьеру со всеми её минусами. Путин же де-факто получил власть из рук предшественника, как зачастую в империях, которой безусловно был Советский Союз и остаётся Россия и бывает. В том же Древнем Риме так сплошь и рядом было.

Оправдал ли он ожидания большей части населения страны на своём посту? Безусловно. Об этом свидетельствует его рейтинг. Тех, кто стоял за Ельциным, который его выдвигал? Куда больше, чем любой, кто мог бы быть на его месте. Деньги свои они в основном сохранили и голов им никто не посворачивал, а это главное. Что до того, что марионеткой в их руках он не стал — бачили очи шо куповалы. Человек, который играет не в теннис, а в дзю-до (если боевое искусство вообще можно назвать игрой) — не совсем та фигура, которой можно манипулировать. При этом репрессий он не проводил и не проводит, а то, что ему в качестве них вменяют его враги — это детский лепет по сравнению с тем, чем бы развлекались они сами на его месте, буде смогли бы это место занять. А что свергнуть его никак не удаётся, так и хорошо. Не дай Б-г, в России очередной переворот произойдёт, бунт или революция. Столько раз наступали на эти грабли…

Обязательства свои он выполняет скрупулёзно. Никаких самодурств, беспредела и дурной дичи, которая его предшественника отличала, не допускает. Глупостей не говорит, к подлостям и разбою не призывает и вообще ни разу автором ни в каких непростительных безобразиях, устных или действиями, замечен не был. А что не идеален и полностью соответствует стране и эпохе, что поделать! Ну — окружение зачастую хреновое, так всегда и со всеми правителями так бывает. Он своих нукеров и придворных хотя бы контролирует, в отличие от очень и очень многих. Другое дело, что никто не гарантирует, что и после него так будет, скорее наоборот, поскольку сильному лидеру никогда другой такой же сильный не наследует, но это уж как есть. Законы природы, как и законы политической эволюции государств, никому в мире ещё отменить не удалось.

Страну он сохранил? Да. Могла развалиться ещё 20 с лишним лет назад и всё к тому шло. Что-то в ней стало лучше, многое хуже, а чёртова туча в высшей мере полезных вещей, оставшихся с советских времён, вообще исчезла, но тут уж поделать нечего. Жалко их, могли бы сейчас пригодиться, да как есть, так есть. Но, повторим, и страна пока есть. Отношения с окружающим Россию миром наладил? Наладил. Причём не только с партнёрами сохранил и развил, но и со старыми врагами, соперниками и конкурентами, вопреки всем прогнозам. С Китаем и Ираном, Турцией и арабами, Израилем и странами Африки и Латинской Америки, с Индией и Пакистаном… Что до западного блока, с которым у нас сейчас война, которая вот-вот может перерасти в ядерный конфликт, и его сателлитами из числа бывших советских республик, типа Украины — это их выбор. Может ещё и уцелеем, хотя явно не все…

Говоря по чести, более склонного к компромиссам и партнёрству с Западом человека, чем Путин, в качестве президента России, западникам не найти. Любой, кто страну возглавит после него, будет к ним относиться куда хуже — и поделом. Ну, странные люди. Они искренне думают, что развалив Россию избавятся от проблем… На самом деле, если это произойдёт, что вполне возможно (всё возможно в этом мире) их проблемы только начнутся. Им на Путина молиться нужно, хотя в это никто ни в западных столицах, ни в той части постсоветского пространства, которую они оседлали, никто из власть имущих не поверит. Ну — это полностью их проблема. В общем, какой президент в стране есть, с таким и живём. Нравится он, не нравится… 70 лет мужику, а здоров как бык. И как минимум лет 10 ещё сможет править без особых проблем для себя и страны.

Как говорится у евреев, до 120 лет жить человеку. Что до того, что война началась — это было неизбежно. Лучше уж с таким главкомом её вести, чем с его оппонентами в качестве нашего начальства. Глядишь, ещё уцелеем. А вот с Ельциным или Горбачёвым — точно была бы хана. Очень уж были импульсивны, слишком доверяли откровенным внешним врагам России и до того были не на своём месте… Напомним: именно они развалили Советский Союз и всю мировую систему сдержек и противовесов, а Ельцин ещё и начал войну в Чечне, которую только Путину удалось закончить. Он вообще большой сторонник стабильности и гасит любые неустроения, как только может. В Сирии, Венесуэле, Белоруссии и Казахстане только благодаря ему местных правителей и не свергли. Да и не только там. И такого рода роль стабилизирующего фактора планетарного масштаба дорогого стоит!