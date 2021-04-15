Заявление посла Украины в Германии о том, что если их не возьмут в НАТО, то для сохранения своей государственности Киеву придётся восстановить ядерный потенциал, радует своей искренностью. Откровенный человек: что думает, то и говорит. И, скорее всего, думает не он сам, а его начальства, идеи которого посол и озвучивает. Иначе с чего бы он вдруг на столь интимную тему разоткровенничался? Немцев порадовать, что впереди у них ядерная война в Европе, которую его Гуляй-Поле наверняка развяжет?

О том, что будет делать Украина с ядерным оружием, создать которое она, кстати, может без особых проблем, учитывая сырьевой и технологический задел, оставшийся у неё с советских времён, свидетельствуют все заявления и все действия её руководства по Крыму и Донбассу. Психи с ядерной бомбой, гипертрофированным самомнением и без малейших шансов склеить разваливающуюся и стремительно нищающую страну – как раз то, что сейчас больше всего нужно европейцам. О нас и не говорим.

Не исключено, конечно, что это украинское начальство устами посла просто так ляпнуло. На испуг берут богатых соседей, выжимая из них деньги, оружие и системы связи, про которые посол тоже говорил. Но нам разбираться в этом может оказаться недосуг. А ну, как не шутит Киев про свой будущий ядерный статус? С них станется. Ушибленные на всю голову люди. Плюс глубочайший провинционализм, минус понимание того, как мир устроен и как в нём люди живут. Да и не хотят они ничего такого понимать. С чего вдруг?

Самый страшный на свете инфантилизм – это инфантилизм людей взрослых и находящихся при власти. Ни себя, ни окружающую действительность адекватно оценивать не могут, да и не хотят. Барчук-переросток, наглый, капризный и самонадеянный, вот, что такое нынешняя Украина, опасная и для себя, и для других. Так что, пожалуй, действительно пора заканчивать с нынешним этапом её государственности, пока ещё есть, что там, в этой стране, можно сохранить. Спасибо послу за прозрачный намёк. Глаза немцам открыл, мозги прочистил…