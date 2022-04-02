{ 2 апреля 2022 }

Зеленский потребовал усиления давления на Россию

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Может кто-нибудь автору объяснить, что имел в виду украинский президент, когда, обращаясь к норвежским парламентариям, от которых традиционно для себя требовал поддержки Украины в её войне против России и усиления давления на Россию, выходящего за какие угодно рамки, приемлемые с точки зрения безопасности Норвегии, на них нажимал? Должна ли Норвегия немедленно послать на Украину, в помощь ВСУ свои войска? Которые, правда, как раз туда поспеют, когда захлопнется котёл на Донбассе, но это уже совсем другая история. Либо норвежцам нужно поголовно переквалифицироваться в пираты и заняться вольным промыслом на морских коммуникациях, с особым упором на Северный морской путь? Так они особо сами-то этого не хотят. Была охота с нашими лоб в лоб сталкиваться… А ведь именно к этому их Зеленский открытым текстом и призывает!

Ну — это ладно. А может кто-нибудь автору рассказать, что именно подразумевал президент Зеленский, стращая норвегов появлением в их фьордах и шхерах устаревших морских мин, которые ЕГО люди по ЕГО приказу расставили вдоль побережья Чёрного моря, блокируя Одессу, Ильичёвск и другие украинские порты, только у мин тех тросы обовало и теперь эти чёртовы шары с рожками гуляют по всему Чёрному морю? К туркам в акваторию Босфора они уже доплыли, после чего навигация там сильно затруднена, а ночной лов рыбы вообще запрещён, во избежание человеческих жертв. Так турки украинцам и лично Зеленскому за это сильно благодарны! Одно для них во всём этом хорошо: американские корабли из Чёрного моря стремительно ушли, как только российская военная операция на Украине началась, так что хоть они на укроминах не подорвутся…

Возвращаясь к словам Зеленского и пониманию им географии в объёме шестого класса средней советской школы (о знаниях тут говорить не приходится в принципе), либо он уверен, что Норвегия с её фьордами находится на Чёрном море, либо собирается расставить морские мины у её берегов, обвинив Путина в том, что делает это из-за него (с Зеленского станется), либо искренне полагает, что мины его, благополучно пройдя Босфор и Дарданеллы, проплывут через всё Средиземное море, далее проследуют через Гибралтар, обогнут на крейсерской скорости Европу, включая проход через Ла-Манш, и дойдут-таки до Норвегии, где и зависнут, ожидая своих жертв. Вдруг российское судно какое на них напорется, или белорусское. Есть же у Белоруссии флот? Речной, правда, но мало ли, по каким таким прихотливым маршрутам у пана Зеленского мины его курсируют. Могут и на Березину заглянуть…

Евгений Сатановский


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