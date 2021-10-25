{ 25 октября 2021 }

Владимир Зеленский продемонстрировал аттракцион невиданной щедрости

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Владимир Зеленский продемонстрировал аттракцион невиданной щедрости, предложив Россию скидку в 50% за транзит газа в Европу через Украину сверх объёмов, которые указаны в контракте на текущий год. После чего радостно (он всё так делает — это, судя по всему, у президента Зе профессиональное) указал, что Украина способна (!) решить все проблемы Европы с газоснабжением. Что звучит даже красиво и, по крайней мере для него и его команды КВН «Квартал 95», весомо и убедительно. Несомненный талант ковёрного клоуна, умноженный на официальный статус и зашкаливающую провинциальную самоуверенность. Типаж Хлестакова, портрет которого Гоголь как будто с него списывал. Интересно, Городничий и прочие герои «Ревизора» из Евросоюза и Соединённых Штатов долго ещё с ним будут тетешкаться?

«Украина может…» Шо она вообще может в том состоянии, до которого её после советской власти собственное начальство довело?! Какое увеличение поставок газа? Там ГТС на ладан дышит — и давно. Возможно её вообще восстановить или она, система эта, болезная, уже давно неремонтопригодна, один Г-дь знает. Да и кто с ней будет возиться? «Газпром»?! Нет, мы, конечно, бываем мазохистами и начальство иногда странными идеями преисполняется и всех остальных подпрягает их реализовывать, но не до такой же степени! Да и со скидкой в 50% украинский президент, конечно, погорячился. Нам, судя по его словам, от него кроме этого «суперщедрого» предложения ничего не надо. Один вопрос у России к Украине остался — цена транзита газа. Другие все решены.

С другой стороны, может, для него всё так и есть. Он же не просто президент, а президент украинский. Гроши там первичны. С них всё начинается, ими всё и заканчивается. И в середине тоже они. Ну, и ещё на рояле сыграть в свойственной ему манере. Без рук. Что называется, если еврей умный, то это Эйнштейн, но если дурак, то это такой дурак… Как Зеленский. И, кстати, России же с Украины только что обещали, что теракты на российских железных дорогах, электростанциях, мостах и линиях электропередач, к проведению которых они полностью готовы, до начала большой войны с нами, клятыми москалями, украинские диверсанты проводить пока не будут. Так сразу на сердце полегчало! Такой стимул появился для сотрудничества с Украиной по транзиту газа! Да и по всем прочим направлениям…

Иногда кажется, что у Зеленского вместо головы аквариум в котором плавают яркие шустрые маленькие рыбки. Одна рыбка — одна мысль. Какая к речевому центру поближе подплыла, такую и высказывает. А поскольку они между собой никак не связаны и двигаются хаотично, всё у него так и получается: течёт через нижнюю часть головы с речевым аппаратом сплошной поток сознания, который через верхнюю, где у него чисто теоретически должен находиться мозг, не проходит и с ней никак не связан. Ну и, раз его мысли — рыбки малые, неразумные, короткий период живучести. Не больше трёх минут, как рыбе такого размера и положено. Ляпнул и пошёл своим курсом, глазками лупая, плавниками и хвостиком колыхая и изо рта пызырики воздушные выпуская. Многое объясняет…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса уезжать в Россию

    2. Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса уезжать в Россию

    Президент Украины, Владимир Зеленский, со свойственным ему заполошным пылом призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. Оно, конечно, не в первый раз, когда он ахинею несёт, и явно не в последний. Людям такого типа, как нынешний [Читать...]


  2. Комик Зеленский

    3. Комик Зеленский

    Президент Украины Зеленский съездил на Донбасс. Ну, как президент? Известный на Украине комик Зеленский, по случаю избранный президентом Украины, что само по себе уже смешно, съездил на Донбасс и сыграл там роль воинственного президента воюющей страны. Что смешно [Читать...]


  3. Зеленский не против переговоров в Москве

    4. Зеленский не против переговоров в Москве

    Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками». Зеленский заявил, что минские соглашения должны быть гибкими, но отказываться от них не стоит. Зеленский не против переговоров в Москве, а вот партия «Слуга народа» наоборот. Владимир [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»