Владимир Зеленский продемонстрировал аттракцион невиданной щедрости, предложив Россию скидку в 50% за транзит газа в Европу через Украину сверх объёмов, которые указаны в контракте на текущий год. После чего радостно (он всё так делает — это, судя по всему, у президента Зе профессиональное) указал, что Украина способна (!) решить все проблемы Европы с газоснабжением. Что звучит даже красиво и, по крайней мере для него и его команды КВН «Квартал 95», весомо и убедительно. Несомненный талант ковёрного клоуна, умноженный на официальный статус и зашкаливающую провинциальную самоуверенность. Типаж Хлестакова, портрет которого Гоголь как будто с него списывал. Интересно, Городничий и прочие герои «Ревизора» из Евросоюза и Соединённых Штатов долго ещё с ним будут тетешкаться?

«Украина может…» Шо она вообще может в том состоянии, до которого её после советской власти собственное начальство довело?! Какое увеличение поставок газа? Там ГТС на ладан дышит — и давно. Возможно её вообще восстановить или она, система эта, болезная, уже давно неремонтопригодна, один Г-дь знает. Да и кто с ней будет возиться? «Газпром»?! Нет, мы, конечно, бываем мазохистами и начальство иногда странными идеями преисполняется и всех остальных подпрягает их реализовывать, но не до такой же степени! Да и со скидкой в 50% украинский президент, конечно, погорячился. Нам, судя по его словам, от него кроме этого «суперщедрого» предложения ничего не надо. Один вопрос у России к Украине остался — цена транзита газа. Другие все решены.

С другой стороны, может, для него всё так и есть. Он же не просто президент, а президент украинский. Гроши там первичны. С них всё начинается, ими всё и заканчивается. И в середине тоже они. Ну, и ещё на рояле сыграть в свойственной ему манере. Без рук. Что называется, если еврей умный, то это Эйнштейн, но если дурак, то это такой дурак… Как Зеленский. И, кстати, России же с Украины только что обещали, что теракты на российских железных дорогах, электростанциях, мостах и линиях электропередач, к проведению которых они полностью готовы, до начала большой войны с нами, клятыми москалями, украинские диверсанты проводить пока не будут. Так сразу на сердце полегчало! Такой стимул появился для сотрудничества с Украиной по транзиту газа! Да и по всем прочим направлениям…

Иногда кажется, что у Зеленского вместо головы аквариум в котором плавают яркие шустрые маленькие рыбки. Одна рыбка — одна мысль. Какая к речевому центру поближе подплыла, такую и высказывает. А поскольку они между собой никак не связаны и двигаются хаотично, всё у него так и получается: течёт через нижнюю часть головы с речевым аппаратом сплошной поток сознания, который через верхнюю, где у него чисто теоретически должен находиться мозг, не проходит и с ней никак не связан. Ну и, раз его мысли — рыбки малые, неразумные, короткий период живучести. Не больше трёх минут, как рыбе такого размера и положено. Ляпнул и пошёл своим курсом, глазками лупая, плавниками и хвостиком колыхая и изо рта пызырики воздушные выпуская. Многое объясняет…