Хорошим комиком был когда-то Зеленский

Всё-таки, хорошим был когда-то комиком Зеленский, куда более известный теперь, как президент Украины. Так отжигал… До сих пор ходят по русскоязычному интернету его шутки и репризы. Да и как им не ходить? Ироничен был, и, как теперь ясно, чертовски прозорлив. Скажем, прислали недавно запись того его выступления, где он у публики спрашивает, кто бы за него голосовал, если бы он и в самом деле пошёл в президенты, и когда весь зал поднял руки, начал людей убеждать, что делать этого никак нельзя: вылез непонятно кто, себя разрекламировал, изобразил из себя «из г-вна конфетку», а его во власть?! Опомнитесь, люди! И ведь насколько точно описал ситуацию, которая вскоре с ним самим на Украине и сложилась! Смотришь теперь на него в качестве президента этой несчастной страны, и Г-ди, какое ж он всё же г-вно!

Как сообщают в ООН, вымирает Украина быстрее всех прочих стран Европы, не считая Прибалтики. А может и быстрее. По крайней мере, в абсолютных цифрах выходит именно так. Даже без учёта того, что Крым и де-факто Донбасс ею больше не являются, останется там к 2050 году не более 35 миллионов человек. И это не считая того, сколько из них постоянно живут и работают в России, Европе или в более удалённых странах, типа Канады, США или Израиля. Работать на самой Украине особо негде, с основными отраслями промышленности, помимо тех, которые разобрали олигархи, её начальство успешно покончило, а социалка, медицина, наука и образование, которые во времена СССР были очень и очень неплохи, доживают своё и загибаются вместе со всей остальной страной. Но Зеленский всё шутит.

Автору, как человеку, семейные корни которого происходят из Днепропетровска ещё с дореволюционных времён, и к тому же еврею, глядеть на него особенно тошно. Очень известная и искренне нелюбимая ни самими евреями, ни всеми их соседями яркая разновидность породы, которую папа и все его друзья иначе чем «жидовскими мордами» не называли. Что тогда выглядело для юного, мало что понимавшего в жизни автора странно, но теперь, глядя на президента Зе, ясно, что имелось в виду. Тот самый случай. И ведь потом, как всегда, скажут украинцы, что во всех их нынешних бедах евреи виноваты… Хотя, говоря по чести, одна тамошняя президентская сволочь хуже другой. Как будто их специально подбирают, по конкурсу. И ведь за них большинство голосует!

Что до Зеленского, он окончательно вошёл в стадию подготовки к надвигающимся выборам, отрабатывая одну миниатюру за другой. То объявляет, что у Украины восемь лет (!) с Россией война. То криком кричит насчёт вторжения российской армии, надвигающегося на её территорию — вот-вот танки пойдут. То про заговор олигархов, которые готовятся его, праведника и героя, свергнуть. Ну разное насчёт того, что Путин не хочет с ним обсуждать Минские соглашения, которые Украина, впрочем, выполнять не будет. Или про Нормандский формат и про то, что «заграница им поможет». А то и про газ, который они то ли из России выбьют, то ли по реверсу из Европы получат, то ли, наоборот, сами добудут и в Европу продадут… Редкостное г-вно этот злобный мелко суетливый клоун. Оттого, наверное, до сих пор поверху и плавает…