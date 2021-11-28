Еврейская Ханука — праздник весёлый. Дети в волчки играют, вечером зажигают свечки — на всех окнах светильники горят, с рожками на восемь основных свечей и девятую, от которой их по очереди зажигают… Каждый день прибавляется по одной свече, так что в итоге их используется 44 штуки. Ну, как — свечи? Где-то горят электролампочки, где-то, у тех, кто совсем заморочился, лампадки с жидким маслом, в котором мерцает фитилёк, совсем как в древности… Но в общем, не зря Хануку называют праздником света. В Израиле или в еврейских кварталах крупных американских городов цепочки маленьких огоньков, горящих во всех окнах, создают удивительно праздничное настроение. Как будто звёздное небо на землю спустилось. Любят люди ночами на праздник огонь жечь. Свойственно это нашей культуре, уж у кого для этого какие праздники установлены…

Впрочем, в больших стационарных ханукиях, установленных во дворах и на улицах, огни отнюдь не маленькие. Вполне себе взрослые огни и их, в отличие от домашних светильников, зажигают уже не дети, а люди взрослые, хотя веселятся они не меньше, чем малышня. Ну и, понятно, детям надо на этот праздник денег отсыпать, «хануке гелт» — они эту традицию любят ничуть не меньше, чем обычные для ханукального стола европейских евреев картофельные оладушки — латкес, они же драники, или обжаренные в масле пухлые пончики с повидлом восточных евреев — суфганийот, которые из Израиля разошлись по всему миру, вне зависимости от того, к какой именно субэтнической группе тот или иной еврей относится. Как в России масленичные блины…

Зимние праздники в наших широтах проходят в снежное время года. В Израиле в это время тепло, да и вообще со снегом там напряжёнка — разве что в Иерусалиме он регулярно выпадает. Но промозглый ветер там и на побережье по ночам дует зимой с изрядной регулярностью. Из дому лучше без ветровок не выходить. А в Южной Флориде тропики, да и в Калифорнии холодов не бывает даже в декабре, если не считать близлежащих горных районов. Но ханукальные свечи все восемь дней праздника горят и горят, в память о древнем чуде, когда одного кувшинчика освящённого масла хватило на все дни праздника в отбитом восставшими евреями у греков Храме. Чудесам всегда есть место в нашей жизни, придерживаемся мы религиозных традиций или не слишком по этому поводу заморачиваемся. И это даже важнее пончиков…