Исключительно показательным был приход «антиваксеров» в Филатовскую больницу по приглашению докторов. Двое согласились надеть маски и защитные костюмы для того, чтобы посетить «красную зону». Остальные отказались наотрез. В коронавирус они не верят, врачам не верят, никакой защиты им не нужно и прививаться они не будут, что им не показывай и не рассказывай. Эксперимент проведен, врачам за него (и за всё остальное тем более) большое спасибо, можно с этими экскурсиями заканчивать. Впрочем, можно было и не начинать, но у нас теперь у начальства экзотический бзик насчёт демократии и прав всех на свете на всё на свете, что надо и не надо. Вот оно ими окружающих и примучивает.

В принципе, есть старые как мир примеры того, как желания отдельных людей вместе с этими людьми идут туда, куда идут. В з-дницу. Если человек идёт в храм какой-то религии, никого не интересует, чего он хочет или не хочет. Положено там снимать обувь (у мусульман) — снимает. Нужно покрывать голову — покрывает (у евреев). Или, наоборот, снимает головной убор, если это мужчина или покрывает голову платком, если женщина (у православных). Не входит в храм в откровенно лёгкой одежде, в которой рассекают на пляже наши или западные туристы. Иначе выпрут, а то и прибьют. И так далее, и так далее, и так далее. Называется дресс-код. Который много где действует, от театров до ресторанов и от музеев до больниц. Да и в армии и прочих военизированных структурах форму люди носят, хотят они этого или нет.

Так принято и это не обсуждается. Таковы правила, установленные не потому, что кому-то до смерти хочется наступить на горло принципам входящего в помещение или идущего на службу в расположение части, а по определённым причинам, объяснять которые каждому ослу с самомнением, любого пола, возраста и социального положения, никто не должен. Почему? Да потому, что он осёл. И на этом всё заканчивается. Зачем в наших больницах и роддомах принято надевать халаты и бахилы, а в музеях, театрах и школах оставлять верхнюю одежду в гардеробе? Так принято. Европейская культура, извините. А американцы этого не делают, что страшно коробит. Точно также, как у нас и японцев принято снимать в доме уличную обувь, а у американцев — нет.

Идиотское нежелание начальства перестать выкаблучиваться со своими велеречивыми объяснениями, насчёт добровольности прививок, которые изрядно осточертели, а тех, кто ещё помнит советскую медицину, наводит на печальные размышления и только усиливает подозрения, что начальство либо невесть зачем крутит населению головы и прочие крутящиеся части организма, либо о чём-то страшном молчит, как партизан на допросе, доверия и популярности ему не прибавляет ни у тех, кто этому начальству, несмотря на все его бзики, симпатизирует, ни у тех, кто ему не верит и хоть тресни, не поверит, что для них ни делай. Хоть води этих людей по больничным реанимациям, хоть не води. Ну, так и сколько со всем этим можно экспериментировать? И если право болеть и помирать самим у «антиваксеров» есть, то права заражать всех остальных точно нет.

Говоря проще: или те, кто решают, способны делать то, что нужно, когда это нужно, а не когда совсем всё медным тазом накроется. Или нет. И тогда пускай меняют состав принимающих решения. Или наша медицина способна справиться с заразой, или её, в процессе многолетнего разворовывания теми чиновниками, которые ей руководили и руководят, довели до такого состояния, что ей это уже не под силу. Тогда надо принимать другие меры ко всем нашим чебурашкам, вне зависимости от их статуса и близости к трону. Что до необходимых на это средств, их более чем достаточно. Сколько из страны ежегодно денег утекает? Куда? Кто их вывозит — конкретно? Вернуть не хотят? Или пускай действующим чиновникам оклады урежут — кому на порядок, а кому и на два-три. Их если потрясти, все проблемы страны решить можно.