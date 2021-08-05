Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса уезжать в Россию

Президент Украины, Владимир Зеленский, со свойственным ему заполошным пылом призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. Оно, конечно, не в первый раз, когда он ахинею несёт, и явно не в последний. Людям такого типа, как нынешний украинский главный начальник (он же, пускай даже чисто теоретически, им по должности является?) свойственно, уйдя со сцены, забывать выйти из роли. Играл бы Отелло, жену б душил. А так он то юморит, не слишком удачно и не слишком тонко, но уж как умеет в силу своего опыта и способностей, то так входит в образ крутого украинского националиста, как он их себе представляет, что посмотришь на этого суетливого и мелкого представителя древнего еврейского народа — бандеровец бандеровцем. Полное перевоплощение.

В принципе, кому-кому, но ему лично имело бы смысл в спорах о том, кто где жил и где чья земля, то есть почти о первородстве, между украинцами и русскими, промолчать. Вот уж — это точно не его тема. Но поскольку молчать он не может и не будет (фраза: «если у тебя есть фонтан, заткни его» относится к русской литературе, в которой пан президент Украины явно не силён, как, впрочем, и в любой другой), имеет смысл намекнуть: Вовчик, ша! А то ведь он точно со своим болтливым языком до нехороших последствий договорится. Причём не только для себя лично — кому он, вообще-то интересен, но и для Украины в целом. Поскольку за своих президентов, по всем принятым в мире понятиям, отвечают страны, вне зависимости от того, идиоты те, на что в случае Зеленского похоже, или только так выглядят.

Что любопытно, никто в России никогда не призывал и, хотелось бы надеяться, не призовёт живущих в ней украинцев, среди которых у автора много друзей и родни, если они чувствуют себя таковыми, уезжать на Украину. Точно так же, как никто не призывает к этому никого вообще. Что за маразм?! Они кем себя должны чувствовать? Инками? Шумерами? Ацтеками? Полинезийцами? Или зулусами? Но тут дело даже не в этногенезе и незнании украинским президентом основ не только национальной политики, но и правил элементарного приличия. Пробелы в его воспитании восполнять поздно. Именно про такие ситуации Ильф и Петров писали: «Остапа понесло». И ведь теоретически вполне мог бы сыграть роль Бендера Зеленский, кабы судьба сложилась иначе. А теперь всё. Не войдёт он дважды в эту воду. И скоро, похоже, вообще ни в какую не войдёт.