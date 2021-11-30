{ 30 ноября 2021 }

Нидерланды планируют нанести удар по России

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Нидерланды, насколько можно понять, находятся на завершающей стадии очередного решения, призванного нанести удар по России: подачи иска против Москвы в ИКАО по ситуации с гибелью на Украине малайзийского «Боинга». Означать это будет, что именно Россия виновата во всём произошедшем, поскольку не обеспечила безопасность его полёта, согласно конвенции 1944 года. Расследование того, почему её не обеспечила Украина было начато, но заморожено. Логично же? Железная логика. Согласно ей, за безопасность гражданских авиаперевозок на территории Украины отвечает исключительно Россия, так что к Киеву никаких претензий ни у кого в мире и тем более в Нидерландах быть не может. Чётко, ясно и вполне обоснованно.

Как там было у Крылова, насчёт того, чем ягнёнок был перед волком виноват? Вот и с несчастным «Боингом» также. Надо, чтоб были виноваты русские — будут. Причём во всём, включая то, что украинские авиадиспетчеры направили пассажирский борт в зону гражданской войны. Точно такая же логика, как с решением о передаче Киеву скифского золота из крымских музеев или непрерывными исками к «Газпрому», согласно которым он обязан платить миллиарды. Интересно, когда Гаага присудит России выплату $ 57 млрд. бывшим акционерам ЮКОСа (а она это, судя по всему, сделает), что наше сверхтерпеливое руководство делать будет? Помимо того, что Мария Захарова строго осудит происходящее и заклеймит политически ангажированных судей, разумеется…

Очень хочется наконец понять: с нашей страной можно делать вообще что угодно, не опасаясь никакого внятного ответа, кроме разговоров, которые, как известно, ведутся исключительно в пользу бедных, или мы ещё чего-то стоим? И не со своей точки зрения, а с точки зрения окружающего мира? Пока что, судя по ситуации на Украине и вокруг неё, Россию все, к ней причастные, держат за главного идиота. Ну, так они себя с ней и ведут. Соответственно тому, что наша страна и её руководство с собой вытворять позволяют, в том числе в Гааге. Про провал Минских соглашений, которые Киев с самого начала даже не собирался выполнять, и так ясно. Позорная ситуация. Гнусная. Мерзкая и подлая. Объяснять которую совершенно нечем — по крайней мере, внутри страны. Ну, могут, конечно, попытаться, златоусты наши…

Евгений Сатановский


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