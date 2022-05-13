Из жизни идиотов… Президент Украины (есть пока такая страна и есть у неё в наличии даже свой собственный президент — не американский) Зеленский объявил, что НИКОГДА не согласится на признание автономии ДНР и ЛНР, а также на то, чтобы согласиться, что Крым-таки вошёл в состав России и на этом дискуссии с Киевом по его поводу закончены. Ну, не согласится, так не согласится. Вольному воля, спасённому рай, а Зе семь футов под килем, ветер в корму и проспаться перед дальней дорогой. Куда? А куда его в итоге судьба нелёгкая приведёт путями извилистыми. Может, в Лондон или Майами, может в Сибирь, а может и на личную встречу с Шухевичем, Бандерой и Петлюрой, которых он так показательно уважает. Заждались, поди, соколы украинской государственности, соколёнка своего на том свете.

Одновременно со всем вышеизложенным президент Зеленский заявил о готовности личной встречи с президентом России Путиным, хотя в свете всего им ранее сказанного и, что куда более существенно, сделанного на посту президента Украины, который он уже не первый год занимает, объяснить, зачем нужна такая встреча не ему, а Путину, совершенно невозможно. Одного только желания Зеленского тут явно мало. Хотя, не исключено, он имел в виду личную встречу после того, как ВСУ всё-таки займут Москву? К примеру, привиделось ему что-то из фильма «Ржевский против Наполеона», где он как раз французского императора играл. Сидит, значит, он, Зеленский, в зелёном сюртуке, кавалерийских сапогах и треуголке в Кремле, приводят к нему его бравые гвардейцы в медвежьих шапках Путина…

Ну, а дальше беседуют они с глазу на глаз о своём, президентском. Лично. К примеру, о контрибуциях в пользу Украины, которые с России собирался содрать приятель и подельщик украинского президента Зеленского, польский президент Дуда. Порядок платежей определяют, сумму прописью, составляют акт передачи под залог Украине в лице персонально Зеленского наиболее ценных российских активов… Зачем они России, если та всё равно под санкциями? Скажем, алмазы «Алросы», которые на мировом рынке составляют ровнёхонько треть тех обьёмов, которые на биржах торгуются, или там ещё что ценное и ликвидное. Никель, платина, алюминий или титан — неважно. Если что, Коломойский подскажет, что с москалей можно содрать… Затейники и редкие плуты они там все, на нынешней Украине. И Зе — первый.