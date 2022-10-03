Шоу-концерты — на пути в Грузистан

Триста отмен и переносов за две недели: после объявления мобилизации концерты, фестивали и прочие развлекательно-тусовочные мероприятия переживают состояние, близкое к февральскому (+270% отмен-переносов против +436% после объявления СВО). Причем тренд обещают более долгосрочный: если тогда за месяц всё восстановилось, ведь за страну отдувалась лишь контрактная армия, то сейчас все гораздо сложнее.

Во-первых, развлекаться, когда твой родственник или друг ушел на фронт — уже явно посложнее. Но самое главное: и основная масса развлекаторов, и их стержневая аудитория — истошно уползает сейчас в сторону, противоположную фронту, обгоняя барист и мускулистых фитнес-инструкторов.

На самом деле отменять сейчас все концерты и погружаться в уныние — один из двух худших вариантов. Настолько же глупо — лишь ничего не менять и продолжать вбухивать миллиарды в пустоцветную праздничную иллюминацию и адские гонорары звездулькам. И посередине между этими двумя катастрофически неуместными крайностями — оперативное перестроение концертно-фестивальной деятельности.

Артисты с фронта говорят, что самим бойцам больше заходят номера, позволяющие отвлечься. Поэтому делать сейчас все программы военно-патриотическими — ненужный перегиб. Однако и тупая бездумная развлекуха, коей пропитаны два последних десятилетия — путь в никуда. Шоу должно продолжаться, но уже как душевный концерт — нам просто нужно научиться отдыхать скромно, вдумчиво и со вкусом. Причем каркас правил для концертов страны немирного времени — должен разработать и спустить Минкульт.

А иначе вместо богемных фестивальных оргий мы вскоре увидим оргии патриотические, и этот декаданс нам уже не пережить.