{ 14 августа 2022 }

Много чего Зе народу и миру рассказать может

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

И сказал слово своё насчёт будущего действующего президента Украины В. Зеленского, ныне под нового Че в своей майке то ли защитного, то ли болотного цвета косящего, с наспех отращенной бородкой, излишне холёной для команданте, но для образа голливудского барбудос вполне годящейся, экс-президент России В. Медведев. И не было то слово бодрым, комплиментарным и обнадёживающим. Ибо судьбу ему предрёк замсекретаря Совбеза нашего печальную, постную, горькую и безнадёжную: то ли трибунал, то ли роли второго плана в не самых популярных комедиях. Так что теперь понятно, отчего на роль главного переговорщика с Украиной в начальный период СВО внезапно попал экс-министр нашей нынешней, уж какая она есть, культуры — Мединский, который много кинематографом занимался. Предварительный кастинг проводил…

Что до будущего трибунала, оно, конечно, возможно и даже небезинтересно для публики. Много чего Зе народу и миру рассказать может, как его припрёт. А что когда припрёт, он всех с ходу сдаст, можно не сомневаться. И европейцев с американцами. И украинских своих сподвижников со всеми их потрохами, от номеров счетов до явок, паролей и адресов, по которым их за жабры можно будет взять. И, что куда более любопытно, их агентуру в отечественном тылу, часть которой себя сдуру сразу же обозначила, не поняв, что нового Хасавюрта добиваться им не с руки — повесят на ближайшем фонаре на собственных кишках, да так быстро, что до аэропортов, чтобы из страны свалить, ни на каком транспорте доехать они не успеют. Хотя сделать это можно и безо всякого трибунала над Зеленским, в рабочем явочном порядке.

А вот насчёт продолжения кинематографической карьеры киевского эль-президенте — это, конечно, было бы в стиле «Королей и капусты», вполне по О’Генри, и с учётом того, до какой степени нынешняя Украина напоминает его Анчурию, даже логично. Но нет. Очень уж от него и самого его голоса зрителей воротить будет. Аудитория у него в допрежние времена, когда он ещё президента из себя не строил, законов не издавал и людей тысячами, десятками и сотнями тысяч на смерть не посылал, была какая? Русскоязычная у него была аудитория. А сейчас её от него и его голоса воротит даже когда его в новостях показывают. Это как Гитлера на послевоенном вернисаже увидеть, который пейзажами торгует. Так что застрелился бы он, что ли? Лучше всего, прямо сейчас.

Евгений Сатановский


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