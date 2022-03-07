Чего больше хочется…

Когда рассматриваешь то, как развиваются сейчас отношения России с окружающим миром, точнее с его западной частью, а также пытающимися к ней примкнуть восточноевропейскими и некоторыми постсоветскими странами, ощущение возникает странное. Понять логику действий их руководства невозможно. Ну, не сумасшедшие же эти люди? По крайней мере, в правящую элиту своих государств они выбились?! Причём некоторые — страны вполне почтенные, с древней историей, высокой культурой и более чем почтенными традициями, а ведут себя все эти премьеры, канцлеры и президенты как самая, что ни на есть, оголтелая уличная шпана низшего сорта. Такая толпа озверевших дебилов, явно руководимая не разумом, а стадными чувствами…

Это, впрочем, легко понять, если вспомнить поговорку о том, что: «Главная проблема умных людей в том, что они думают, что другие тоже думают». На самом деле — ничего подобного. На этом накрылись Галилео Галилей и Джордано Бруно, Улугбек и многое множество других, не менее достойных и мудрых персонажей. А вот Коперник не накрылся. В Польше жил каноник, знал цену своему народу и попусту не рисковал. Дождался, пока впереди личная встреча со Всевышним ни замаячила, и только тогда отмашку на публикацию своей гелиоцентрической системы дал, отчего и сумел помереть в почтенном возрасте 70 лет. Разбирайся потом, еретик он был, не еретик или вообще провидец… Ему уже это было фиолетово. Мёртвого из могилы на костёр доставать бесполезно, он всё равно не оживёт.

Возвращаясь ко временам сегодняшним, оторопь российской публики, насчёт того, что «просвещённый» Запад как с цепи сорвался, проклиная, шельмуя, искореняя и выжигая всё русское, до чего там только смогли дотянуться, от кошек и собак на выставках до спектаклей в театрах, лекций в университетах и концертов в операх и филармониях, стоит вспомнить, как в гуманной, либеральной, образованной, проникнутой высокой моралью, старинными традициями и уважением к закону Германии евреев травили, когда она Третьим рейхом стала. И с какой скоростью эта страна перешла все правила и нарушила все общечеловеческие запреты, оскотинив и одичав в одночасье, притом, что за ней в этом охотно последовала вся прочая Европа, начиная с Франции.

Просто, теперь очередь русских, а подход-то старый, привычный. Нацистский подход. Мы и их, и декларируемые ими правила всерьёз воспринимаем, а там уже озверевшая толпа, которая одной только крови жаждет. Мы рационального отношения к нашей стране ждём, основанного на учёте реального баланса сил, экономическом и геополитическом интересе и исторической справедливости, а на той стороне некому в категориях такого рода даже думать. Да, были такого рода люди и именно они нынешний Запад со всеми его плюсами и создали. Но закончились. Сейчас Черчилль и Бисмарк, Гарибальди и Де Голль, Рузвельт и Вашингтон не имели бы никаких шансов на приход к власти. Да и Тэтчер с Колем и Миттераном тоже бы не имели. Не их эпоха. Там, где преуспевает хищная мелочь, сбившаяся в алчную стаю, крупняку не уцелеть и шансов на то, чтобы что-то возглавить и на что-то влиять у него нет.

Сожрут. Что сейчас с любой самостоятельно мыслящей и способной к рациональному поведению фигурой в западной политике и происходит. Что до истерии в отношении нашей страны и всего, что с ней связано — перед тем, как попытаться уничтожить будущего врага, его необходимо расчеловечить и всё, что с ним может быть связано хорошего из обихода убрать, чтобы и духа этого нигде не осталось. Именно так делали европейцы и американцы в отношении тех, кого собирались вырезать, всегда и везде. Принимали все эти туземцы в дальних странах или ближайшие соседи их обычаи или нет, неважно. Придерживались тех же норм поведения, религии и традиций или нет, тем более. Да и своих еретиков или тех, кто был ими объявлен, искореняли не менее жестоко.

Так было, есть и, судя по всему, будет. Просто настала наша очередь. Посидели на тихой завалинке, развесив уши и упиваясь тем, как здорово, что мир стал открытым, безопасным, гостеприимным и дружелюбным и всё, хватит. Капкан и так почти захлопнулся — и не факт, что страна наша, долгое время ведомая, управляемая и направляемая столь долго дураками и честолюбцами, ворами и аферистами, прохиндеями и бандитами, из него вырвалась. Начала вырываться — да. Пытается успеть, пока челюсти ещё не захлопнулись — да. И ещё никто не сказал, что сможет и успеет. Есть, конечно, шанс, что ещё не поздно и сил на последний рывок из почти сомкнувшейся ловушки хватит. Но это именно шанс. Так что не об Украине и её судьбе речь, а о России и её будущем. Либо она уцелеет, отбив надвигающуюся угрозу со стороны врага. Либо нет. Вот и решай, чего именно больше хочется…