Нэнси Пелоси прилетела-таки на Тайвань. Интрига была, не дай Б-же. Прилетит? Не прилетит? Собьют её самолёт китайцы или заставят его изменить курс? Не будут ни сбивать, ни принудительно сажать на каком-нибудь аэродроме за пределами Тайбэя (как в результате и произошло)? Начнётся в итоге Третья мировая война или её пока удастся избежать? А война более скромная, только между Китаем и Соединёнными Штатами начнётся? Ударят ли материковые китайцы по Тайваню и захватят ли остров силой, или продолжат политику тихой его экспансии, экономической и политической? Сдулся Китай, как сверхдержава, или нет? Как прилёт Пелоси скажется на ситуации с Украиной и на Украине? Если Пекин сцепится с Вашингтоном, как отреагирует (и отреагирует ли) Москва? И так далее, и тому подобное. Шоу получилось славное! Чисто американская интрига: все в диком напряжении, а потом ничего…

Все телевизионные каналы освещали в прямом эфире визит на Тайвань помянутой, старой, как г-вно мамонта и злой, как осенний шершень американской грымзы, как нарочно одетой точь в точь в те же цвета, что на редкость неприятная и глуповатая сторонница Того, кого нельзя называть, Долорес Амбридж из фильма про Гарри Поттера, когда её Министерство магии послало Хогвартс у профессора Дамблдора перехватывать. Кто только посадку её борта в прямом эфире не комментировал! Китаисты, американисты, военные эксперты, политологи широкого профиля, журналисты-международники и прочий народ, который за этим событием явно третьего ряда следил так и давал такие прогнозы, как будто не Нэнси Пелоси на Тайвань прибыла, а как минимум Второе пришествие Иисуса Христа состоялось. Или снова Аларих и его варвары захватили Рим.

Между тем, тот простой и непреложный факт, что всё ограничилось словесной пикировкой и противостояние Китая с Америкой, которого многие ждали, не перешло в силовую фазу, не значит ровно ничего. Все остались при своём, а что многочисленные сторонние наблюдатели лишились шанса на «продолжение банкета» и им на какое-то время можно расслабиться, так они перебьются. Как минимум, на Тайване население сможет расслабиться. Что до местных политиков, сторонники будущей государственной независимости этого острова от Китая какое-то время будут испытывать эйфорию и делать глупости. Их противники при этом ничего не потеряли и смогут превозносить государственную мудрость товарища Си, который не поддался на американские провокации и ограничился нотой протеста и убедительной демонстрацией силы.

В конце-концов, китайцы не нанялись воевать по американскому заказу там и тогда, где и когда их вашингтонские демократы на драку вызывают. Если уж они на неё пойдут, то там, где им это будет выгодно, тогда, когда сочтут это необходимым и так, как посчитают нужным. И что Тайвань в итоге присоединится к Китаю, как Макао и Гонконг до-того, у автора ни малейшего сомнения нет. Что до нынешнего инцидента, его Соединённым Штатам китайцы ещё припомнят. Память у них длинная, подход к истории философский… Они — Срединная Империя. Всегда были, всегда будут. Им торопиться некуда. А что «длинноносые варвары» очередную чучу под свои выборы попытались заварить — так и зачем Китаю им в этом помогать? И, кстати, перестали бы наши политологи от него ждать действий, на которые пошли бы ОНИ сами, если бы были лидерами Китая. Они не китайцы. У тех своя логика. В соответствии с ней и действуют…